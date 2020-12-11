В Україні вакцинуватимуть проти Covid-19 за двома сценаріями

Загалом є дев'ять груп, яких першими убезпечать від коронавірусу

В Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Про це в коментарі РБК-Україна заявив виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін.

Вакцинацію проводитимуть стаціонарно й за допомогою мобільних груп, яких створять близько 400.

«У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перше – це проведення вакцинації у районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах щеплення, які працюють стаціонарно. І планується створити близько 400 мобільних бригад. Вони будуть виїжджати або до місця роботи, або до місця обслуговування, зокрема в найвіддаленіші райони. Тобто буде застосований комбінований підхід», – сказав Кузін.

Також Кузін розповів, що вакцинація від коронавірусу в Україні орієнтовно стартує 1 березня 2021 року.

Виконувач обов'язків глави Центру громадського здоров'я розповів, що насамперед вакцинуватимуть медичних та соціальних працівників, військовослужбовців, літніх людей. Загалом є дев'ять груп, яких першими убезпечать від коронавірусу.

Раніше він повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні буде проходити в три етапи. Вакцинацію в Україні будуть проводити спеціальні мобільні бригади.

Першу вакцину Україна може отримати у січні 2021 року, якого саме виробника – невідомо.

В Україні 10 грудня зафіксували рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу. Усього померло 285 людей. В Україні за минулу добу 10 грудня коронавірус підтвердився в 13 514 людей. Це на 143 людини більше, ніж у попередній день (13 371). Зокрема, захворіли 638 дітей та 690 медпрацівників.