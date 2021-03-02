Названо регіони з найбільшою кількістю проведених ковід-вакцинацій

Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено майже 5 тис. осіб

За минулу добу, 1 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1764 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 4905 осіб, всі вони отримали першу дозу вакцини. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

Вакцинацію здійснювали 34 мобільні бригади з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за 1 березня було проведено у Донецькій області – 180 щеплень. За весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 400 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Як відомо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.