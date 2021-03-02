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    Названо регіони з найбільшою кількістю проведених ковід-вакцинацій

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    У першу чергу в Україні вакцинують медперсонал - Названо регіони з найбільшою кількістю проведених ковід-вакцинацій
    У першу чергу в Україні вакцинують медперсонал
    Фото: КМДА

    Від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено майже 5 тис. осіб

    За минулу добу, 1 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1764 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 4905 осіб, всі вони отримали першу дозу вакцини. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

    Вакцинацію здійснювали 34 мобільні бригади з імунізації.

    Найбільшу кількість щеплень за 1 березня було проведено у Донецькій області – 180 щеплень. За весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 400 щеплень.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

    Як відомо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

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    Теги: Україна щеплення вакцинація коронавірус
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