Вакцинація в темпі черепахи: за добу в Україні щеплено близько 2 тис. людей

В Україні лише 25 лютого розпочалася вакцинація від коронавірусу

ВІд початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено майже 7 тис. людей

За минулу добу, 2 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1983 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 6888 осіб. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

За 2 березня було зроблено на 219 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 39 мобільних бригад з імунізації.

Найбільшу кількість щеплень за 2 березня було проведено у Донецькій області – 220 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 620 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

19_38

1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Міністр очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.