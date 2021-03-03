  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Вакцинація в темпі черепахи: за добу в Україні щеплено близько 2 тис. людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні лише 25 лютого розпочалася вакцинація від коронавірусу - Вакцинація в темпі черепахи: за добу в Україні щеплено близько 2 тис. людей
    В Україні лише 25 лютого розпочалася вакцинація від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    ВІд початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено майже 7 тис. людей

    За минулу добу, 2 березня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 1983 особи. Всі вони вакциновані однією дозою. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 6888 осіб. Про це свідчать дані інформаційного порталу Міністерства охорони здоров’я з питань вакцинації проти Covid-19.

    За 2 березня було зроблено на 219 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 39 мобільних бригад з імунізації.

    Найбільшу кількість щеплень за 2 березня було проведено у Донецькій області – 220 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Донецькій області – 620 щеплень.

    Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

    19_38
    19_38

    1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Міністр очікує, що на третьому-четвертому етапі вакцинації, який планується на літо, МОЗ вийде на п’ять-сім мільйонів вакцин у місяць.

    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Олексій Гончаренко дійшов висновку, що з такими темпами в Україні вакцинація триватиме 18 років.

    Разом з тим, в Ізраїлі від коронавірусу вакцинували обома дозами 52% дорослого населення країни. Це становить 3,4 мільйона людей.

    Читайте також:
    Теги: Україна щеплення вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies