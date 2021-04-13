Уряд Німеччини назвав «загрозливими» дії РФ поблизу кордонів з Україною

ФРН вимагає від Росії прибрати військових з кордонів біля України

Російська агресія і стягування військ до кордонів з Україною і в окупованому Криму несуть загрозу та дестабізацію. Про це сьогодні заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт.

«Масоване посилення ударних сил російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму глибоко турбує», – заявив представник німецького уряду. Зайберт назвав неанонсоване заздалегідь збільшення військової присутності «загрозливими та дестабілізуючими заходами».

Урядовець підкреслив, що Німеччина як одна з країн групи G7 є підписантом заяви Сімки, оприлюдненої напередодні. У ній, нагадав він, від Росії недвозначно вимагають сприяти деескалації ситуації та виконати свої міжнародні зобов’язання. Речник зауважив, що канцлер ФРН Ангела Меркель раніше по телефону закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити присутність військ у регіоні.