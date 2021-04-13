  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Уряд Німеччини назвав «загрозливими» дії РФ поблизу кордонів з Україною

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт - Уряд Німеччини назвав «загрозливими» дії РФ поблизу кордонів з Україною
    Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт
    Фото з відкритих джерел

    ФРН вимагає від Росії прибрати військових з кордонів біля України

    Російська агресія і стягування військ до кордонів з Україною і в окупованому Криму несуть загрозу та дестабізацію. Про це сьогодні заявив речник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт.

    «Масоване посилення ударних сил російських військ на кордоні з Україною та в окупованому Криму глибоко турбує», – заявив представник німецького уряду. Зайберт назвав неанонсоване заздалегідь збільшення військової присутності «загрозливими та дестабілізуючими заходами».

    Урядовець підкреслив, що Німеччина як одна з країн групи G7 є підписантом заяви Сімки, оприлюдненої напередодні. У ній, нагадав він, від Росії недвозначно вимагають сприяти деескалації ситуації та виконати свої міжнародні зобов’язання. Речник зауважив, що канцлер ФРН Ангела Меркель раніше по телефону закликала президента Росії Володимира Путіна зменшити присутність військ у регіоні.

    Раніше міністри закордонних справ Великої сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки, – та високий представник ЄС закликали Росію зупинити масштабне переміщення військ на кордони з Україною, зупинити військову провокацію та вжити негайних заходів для деескалації напруги.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

    Додамо, що Манфред Вебер, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті, заявив про необхідність посилити європейські та американські санкції по відношенню до Росії. Москву повинні покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі.

    Читайте також:

    Теги: ЄС Росія бойовики на Донбасі Німеччина санкції Ангела Меркель агресія військові Україна кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies