ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі

Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ситуацію на Донбасі

Засідання голів Міністерств закордонних справ Євросоюзу відбудеться наступного понеділка

Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. У наступний понеділок, 19 квітня, відбудеться засідання голів Міністерств закордонних справ блоку. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

«Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації», – сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

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