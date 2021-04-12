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    ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі

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    Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ситуацію на Донбасі&nbsp; - ЄС анонсував засідання голів МЗС через загострення на Донбасі
    Рада міністрів закордонних справ ЄС обговорить ситуацію на Донбасі 
    Фото з відкритих джерел

    Засідання голів Міністерств закордонних справ Євросоюзу відбудеться наступного понеділка

    Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. У наступний понеділок, 19 квітня, відбудеться засідання голів Міністерств закордонних справ блоку. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

    «Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації», – сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

    Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

    За даними розвідки Міноборони Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

    Також повідомлялося, що Російська Федерація відмовилася брати участь в ініційованому Україною засіданні ОБСЄ. Франція і Німеччина виступили із заявою, в якій зазначили, що підтримують Україну і «висловлюють жаль з приводу такої позиції РФ».

    Держави ОБСЄ висловили осуд і занепокоєння діями Росії, яка концентрує сили на кордоні з Україною.

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    Теги: МЗС ЄС Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Німеччина Франція агресія Україна
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