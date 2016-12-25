Уряд Німеччини збільшить допомогу біженцям, що повертатимуться додому

Гроші можуть бути надані на оплату оренди, будівництво або ремонт житла, обладнання для кухні або ванної кімнати

Уряд Німеччини хоче виплачувати додаткову премію шукачам притулку, які добровільно повернуться з ФРН на батьківщину. За даними міністерства внутрішніх справ, мігранти, які до 28 лютого візьмуть участь в програмі повернення, зможуть отримати додаткову «підтримку для реінтеграції» на суму до трьох тисяч євро, повідомляє агенція dpa. Зараз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гроші можуть бути надані на оплату оренди, будівництво або ремонт житла, обладнання для кухні або ванної кімнати

Уряд Німеччини хоче виплачувати додаткову премію шукачам притулку, які добровільно повернуться з ФРН на батьківщину. За даними міністерства внутрішніх справ, мігранти, які до 28 лютого візьмуть участь в програмі повернення, зможуть отримати додаткову «підтримку для реінтеграції» на суму до трьох тисяч євро, повідомляє агенція dpa. Зараз мігранти вже отримують за відмову від подальшого розгляду своєї заявки на притулок справи в ФРН по 1200 євро на особу, старшу 12 років, і по 600 євро на дитину.

«Якщо до кінця лютого ви зголоситеся на добровільне повернення, то зможете отримати, крім стартової допомоги, ще й фінансову допомогу на житло у країні походження на перші 12 місяців», - повідомив у неділю, 3 грудня, в інтерв’ю виданню Bild am Sonntag міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр. Зокрема, ці гроші можуть бути надані на оплату оренди, будівництво або ремонт житла, обладнання для кухні або ванної кімнати. Одна особа може отримати суму до однієї тисячі євро, родина - до трьох тисяч євро.

Як повідомляє видання Bild am Sonntag, зараз у Німеччині нараховується близько 115 тисяч мігрантів, які отримали відмову в притулку, але залишились у країні. У період з лютого по жовтень 2017 року лише 8639 осіб отримали фінансову допомогу від уряду і добровільно залишили країну.

Джерело: Deutsche Welle