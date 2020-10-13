Нові критерії адаптивного карантину: що змінилося



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Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до кінця року

Уряд удвічі підняв критерій охоплення тестуванням на Covid-19 для регіонів: з 24 до 48 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів

Кабінет міністрів на своєму сьогоднішньому засіданні вніс зміни до критеріїв адаптивного карантину.

Як повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зокрема, вдвічі було збільшено цільові показники охоплення тестуванням. Раніше це було 24 на 100 тисяч населення за 7 днів. Зараз цей показник збільшено у два рази - до 48 на 100 тисяч населення.

«Це пов'язано з тим, що постійно збільшуємо кількість тестувань. Наразі ми тестуємо понад 30 тис. на добу, поставлено ціль - понад 50 тис. тестів на добу до кінця місяця, до кінця року - 75 тис. тестів. Ми нарощуватимемо кількість тестувань, закуповуючи та встановлюючи додаткове обладнання, навчаючи наших працівників лабораторій», - сказав він.

Степанов також повідомив, що додатково Кабмін вніс зміни до критеріїв відповідності червоному рівню епіднебезпеки.

Зокрема, регіони можуть потрапити до червоної зони за показниками інцидентності (захворюваність на 100 тис. населення за останні 14 днів), якщо вона становитиме 320 на 100 тис. населення.

Степанов також повідомив, що Кабмін виключив із загального показника заповнення лікарень ліжка в дитячих лікарнях і педіатричних відділеннях.

«Раніше ми рахували всі ліжка, які були відведені, наразі ми прибрали з цих показників дитячі ліжка та ліжка в дитячих педіатричних відділеннях, тому що діти рідше хворіють і набагато менше мають тяжкий перебіг захворювання», - сказав він.

Степанов нагадав, що Кабмін для всіх карантинних зон обмежив час роботи ресторанів та інших закладів громадського харчування (всередині) не пізніше 22-ї години, а також посилив обмеження для проведення масових заходів - у зелених зонах не більше ніж 50 осіб, у жовтих - до 30 осіб, помаранчевих - 20 осіб.

«Ви бачите, що однією з головних причин поширення захворювання є проведення масових заходів, після яких ми бачимо різке зростання захворюваності в місті або загалом регіоні», - прокоментував він рішення уряду.

Кабмін також заборонив відвідування глядачами спортивних заходів, крім міжнародних спортивних заходів, за якими МОЗ ухвалюватиме окремі рішення про допуск глядачів залежно від епідситуації.

«Ми не можемо собі дозволити повних локдаунів, тому що потрібно, щоб жила економіка, тому ми дуже відповідально ставимося до обмежувальних заходів», - резюмував Степанов.

Як повідомлялося, у вересні Кабмін вирішив пом'якшити карантинні обмеження, зокрема підвищивши поріг віднесення територій до червоних зон із найсуворішими обмеженнями за критерієм захворюваності більше ніж удвічі.

Так, згідно з правками до карантинної постанови №641, було введено динамічний поріг рівня захворюваності для віднесення територій до червоних зон - кількість хворих за останні 14 днів на 100 тис. населення мала бути вп'ятеро вища, ніж у середньому в Україні. Раніше пороги для віднесення територій до тих чи інших зон були фіксовані. Зокрема, для червоних зон цей поріг становив 240 хворих на 100 тис. населення за останні 14 днів - для районів і міст чисельністю понад 70 тис. жителів і 160 - для менших районів та міст.

В даний час в Україні усереднений показник за тиждень становить 29,7 тис. Тестів на добу. Максимальна кількість тестів на добу досягало 34,295 тис.

Як відомо. уряд вирішив, що адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року.

Також згідно з рішенням Кабміну, цьогоріч осінні канікули розпочнуться 15 жовтня.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 5133 осіб. Загалом від початку пандемії заразилися коронавірусом 270587 людини, одужали 116562 осіб, летальних випадків – 5122.

Між іншим, грипом і коронавірусом можна заразитися одночасно, оскільки це схожі за симптомами та способом передачі інфекції. Однак це ускладнює перебіг хвороби та може призвести до смерті пацієнта.

До слова, також 13 жовтня країни ЄС домовилися про єдині правила визначення карантинних зон.