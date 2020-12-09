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    Уряд порахував витрати на проведення перепису населення

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    У середині листопада уряд відклав перепис населення через панлемію коронавірусу на невизначениц термін - Уряд порахував витрати на проведення перепису населення
    У середині листопада уряд відклав перепис населення через панлемію коронавірусу на невизначениц термін

    70% видатків на перепис становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї

    На проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році необхідно 7,26 млрд грн. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення уряду.

    Зазначається, що для підготовки та проведення перепису передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

    Варто зазначити, що з видатків на перепис близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї.

    На засідання уряду сьогодні вноситься пропозиція щодо визначення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році в новому всесвітньому раунді переписів населення та житлового фонду (2015-2024 роки).

    В Україні, як і в більшості країн світу, перепис населення є обов’язковим елементом демографічної статистики.

    Зазначається, що підсумки всеукраїнського перепису будуть використовуватися при формуванні державної політики з питань економічного та соціального розвитку України та регіонів, бюджетної та міграційної політики, при побудові демографічних прогнозів, для міжнародних зіставлень тощо.

    Як повідомлялося, у середині листопада уряд відклав перепис населення через панлемію коронавірусу на невизначениц термін.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне питання про перепис населення та перерозподіл коштів.

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    Теги: Україна перепис населення уряд населення Олександр Гладун
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