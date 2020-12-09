Уряд порахував витрати на проведення перепису населення

У середині листопада уряд відклав перепис населення через панлемію коронавірусу на невизначениц термін

70% видатків на перепис становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї

На проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році необхідно 7,26 млрд грн. Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту рішення уряду.

Зазначається, що для підготовки та проведення перепису передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

Варто зазначити, що з видатків на перепис близько 70% становить заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї.

На засідання уряду сьогодні вноситься пропозиція щодо визначення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році в новому всесвітньому раунді переписів населення та житлового фонду (2015-2024 роки).

В Україні, як і в більшості країн світу, перепис населення є обов’язковим елементом демографічної статистики.

Зазначається, що підсумки всеукраїнського перепису будуть використовуватися при формуванні державної політики з питань економічного та соціального розвитку України та регіонів, бюджетної та міграційної політики, при побудові демографічних прогнозів, для міжнародних зіставлень тощо.

Як повідомлялося, у середині листопада уряд відклав перепис населення через панлемію коронавірусу на невизначениц термін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу, 9 грудня, на засіданні розгляне питання про перепис населення та перерозподіл коштів.



