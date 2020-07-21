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    Події в Україні

    За п’ять місяців населення України скоротилося на понад 116 тисяч осіб

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    <p>Згідно з даними Держстату, станом на 1 червня в Україні проживає майже 41,8 млн осіб</p> - За п’ять місяців населення України скоротилося на понад 116 тисяч осіб

    Згідно з даними Держстату, станом на 1 червня в Україні проживає майже 41,8 млн осіб

    В Україні на 100 померлих припадає 48 новонароджених

    Чисельність населення України станом на 1 червня склала понад 41 млн 785 тисяч осіб. У період з січня по травень воно скоротилося більш як на 100 тисяч осіб.

    Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Державною службою статистики України.

    Згідно з даними Держстату, чисельність населення в Україні за оцінкою на 1 червня 2020 року склала 41 млн 785,8 тисяч осіб.

    У той час як протягом січня-травня 2020 року чисельність населення скоротилася на 116,7 тисячі осіб.

    Крім того, суттєвим залишається перевищення числа померлих над числом новонароджених: на 100 померлих – 48 народжених.

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    Нагадаємо, навесні в уряді поставили хрест на «нормальному» переписі населення, що планувався на 2020 рік.

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