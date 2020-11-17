Потрібні гроші і вакцинація. Міністр розповів, коли зможуть провести перепис населення

Навесні в уряді поставили хрест на «нормальному» переписі населення, що планувався на 2020 рік

Щоб провести перепис населення, Україна повинна мати фінансовий ресурс і правильно за півтора року провести всі підготовчі заходи за методикою ООН, зазначив Немчинов

Перепис населення в Україні знову відклали на невизначений термін – через пандемію. Тепер потрібно вирішити не тільки фінансове питання, а й проблему безпеки.

Як тільки з'явиться вакцина від Covid-19 і буде закладена в бюджет необхідна сума, ми зможемо провести перепис, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у програмі «Официальный разговор» на телеканалі «Дом».

«Щоб провести перепис населення, ми повинні мати фінансовий ресурс і правильно за півтора року провести всі підготовчі заходи за методикою ООН. Це обійдеться в чималу суму. І другий момент – це створити безпечні умови для громадян, які будуть надавати інформацію, і тих, які будуть збирати. Тобто щоб наші переписувачі незалежно від того, користуються вони папером або планшетом, коли вони будуть контактувати з людьми, не стали розношувачами вірусу, і самі не заразилися», – пояснив міністр.

За його даними, Україна буде однією з перших країн, які отримають доступ до вакцини від Covid-19. Насамперед будуть щеплювати людей із зони ризику.

Нагадаємо, навесні в уряді поставили хрест на «нормальному» переписі населення, що планувався на 2020 рік.