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    Економіка та фінанси

    В Україні за пів року кількість населення зменшилася на понад 140 тис.

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    <p>У Держстаті наголошують, що істотним залишається перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених</p> <div></div> - В Україні за пів року кількість населення зменшилася на понад 140 тис.

    У Держстаті наголошують, що істотним залишається перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених

    На 1 липня 2020 року в Україні кількість населення становила 41 млн 762 тис. 100 осіб

    В Україні станом на 1 червня кількість населення становила склала 41 млн 762 тис. 100 осіб. Про це йдеться на сайті Держстату.

    Зазначається, що у період з січня до травень кількість населення зменшилася на понад 100 тис. осіб, а у період з січня до червень 2020 року українців стало менше на 140,3 тис. осіб.

    «За оцінкою на 1 липня 2020 року в Україні нарахували 41 млн 762 тис. 100 осіб», - йдеться у повідомленні.

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    У Держстаті наголошують, що істотним залишається перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 48 живонароджених.

    Як повідомлялося, за п’ять місяців населення України скоротилося на понад 116 тисяч осіб.

    Нагадаємо, навесні в уряді поставили хрест на «нормальному» переписі населення, що планувався на 2020 рік.

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