Уряд презентує карту інфраструктурних проєктів для інвесторів



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Кабмін обіцяє презентувати карту інвестиційних проєктів найближчими днями

Кабінет міністрів України створив карту, на якій позначено основні інфраструктурні проєкти, у які будуть залучати приватні інвестиції, у тому числі, передаючи такі об’єкти в управління приватним інвесторам.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов під час конференції з питань державно-приватного партнерства 16 грудня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Вперше в Україні ми створили карту всіх інфраструктурних проєктів, і Кабмін презентує її на днях», — повідомив Милованов.

Він зазначив, що уряд планує сприяти розвитку державно-приватного партнерства. Зокрема шляхом передачі інфраструктурних об'єктів, наприклад портів, доріг, аеропортів та вокзалів, в управління приватним компаніям (у концесію).

Напередодні в уряді повідомили, що планують передати у концесію порти «Маріуполь», «Чорноморськ», «Бердянськ» та частину Одеського порту.

Концесія — це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів державної власності (таких як дороги, аеропорти, підприємства тощо) у тимчасове користування приватним підприємствам.

12 вересня в Україні офіційного оголосили конкурси на концесію перших двох морських портів — «Ольвія» та «Херсон», а 1 жовтня почав приймати заявки на їхню концесію від інвесторів.

Також нагадаємо, що міністерка фінансів назвала терміни приватизації «Приватбанку».

Крім того, 13 грудня у Лондоні презентували інвестиційні можливості трьох українських нафтогазових ділянок.