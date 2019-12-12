Легалізація грального бізнесу: карти, гроші та сім законопроектів

Богдан Бондаренко Експерт з конституційного права

Богдан Бондаренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Варто ухвалювати нормальну редакцію, яка дозволить зняти напівживе соціальне табу та наповнити бюджет коштами

Після приходу до влади нової команди, яка, об’єктивно, молодша за попередників та, суб’єктивно, назвала себе лібертаріанцями, почався шквал заяв щодо абсолютно різноманітних сфер. Виділимо дві: ринок землі та легалізація грального бізнесу.

Для частини українців (залежить від формулювання питання в соціологічному опитуванні), наприклад, відкриття ринку землі є неприпустимим. При цьому, аргументи про необхідність надати право розпорядження землями сільськогосподарського призначення, чи, для грального бізнесу - виведення такої повноцінної галузі з тіні дозволить поповнювати бюджет, підвищувати соціальні стандарти для громадян, забезпечить захист прав працівників та прибрати тіньовий дохід недоброчесних правоохоронців. Раціональні плюси для економіки та емоційні ризики для політичного капіталу, поза іншими проблемами, лягають на терези прийняття рішення, і політики не починають цей діалог, оскільки бояться репутаційних втрат.

В суспільстві діє принцип: зняття одного соціального табу тягне за собою спрощення зняття наступного. Тому варто почати з малого і легалізувати гральний бізнес.

Вони попали в «бан» відносно нещодавно, 10 років тому, та продовжують існувати в свідомості багатьох співгромадян як абсолютно нормальна сфера діяльності суб’єктів господарювання. Проте, досі незаконна.

Кабінет міністрів зареєстрував у Парламенті законопроект 2285, яким запропонував часткову легалізацію грального бізнесу. Проте , що не дивно, наразився на раціональну критику .

Якщо, акумулювати коротко основні ідеї з покращення проекту, вони наступні: (1) ідентифікація гравців виключно по індивідуальному податковому номеру не дозволить залучити кошти іноземців, що надважливо; (2) є сумніви щодо форм оподаткування, які можуть залишити ринок в тіні; (3) законопроект повинен мати належний перехідний період. Загалом, як завжди, в процесі підготовки до другого читання, все можна доопрацювати, головне чути усіх представників грального бізнесу, суспільства та влади.

Тому законопроект варто покращити, або взяти правки з альтернативного проекту 2285-6, щоб не трапилося так як з баченням ринку землі Кабміном, коли очікувалися інвестиції від іноземців, а парламент готується ухвалити абсолютно іншу редакцію проекту. Іншими словами, очікувалися гроші для бюджету, а їх не буде, і сама ідея легалізації грального бізнесу буде викривлена. Тому одразу варто ухвалювати нормальну редакцію, яка дозволить зняти напівживе соціальне табу та наповнити бюджет коштами.

Голосування за цей проект важливе ще і з іншого боку. Воно, як і ухвалення проекту про ринок землі, надасть додаткову інформацію для роздумів щодо питання: що превалює в правлячій фракції – соціалізм чи лібератаріанство?

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