У Лондоні презентували інвестиційні можливості трьох українських нафтогазових ділянок



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Голова Держгеонадр Роман Опімах презентував інвестиційні можливості представникам іноземних компаній та торгових місій

На презентації йшлося про Охтирську, Грунівську та Ічнянську ділянки, торги по яких відбудуться у лютому наступного року, - Олімпах

У Лондоні відбулася презентація інвестиційних можливостей трьох нафтогазових ділянок, виставлених на конкурс на умовах Угоди про розподіл продукції (УРП). Захід пройшов за підтримки Європейського банку реконструкцій та розвитку.

Голова Державної служби геології та надр Роман Опімах зустрівся із представниками іноземних компаній, інвестиційних фондів, дипломатичних установ та міжнародних торгових місій.

«Залучення інвестицій є критично важливою умовою для розвитку економіки держави в цілому, і видобувної галузі зокрема, — зазначив Роман Опімах. — Для цього необхідно забезпечувати якісну промоцію об‘єктів, виставлених на конкурси та аукціони. Сьогодні йшлося про Охтирську, Грунівську та Ічнянську ділянки, торги по яких відбудуться у лютому наступного року. Ми зацікавлені у тому, аби залучити якомога більше потенційних інвесторів, та на умовах прозорості і конкуретної боротьби обрати переможця».

Також, у рамках зустрічі відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Держгеонадрами та світовим лідером галузі - американською компанією Schlumberger.

«Документ передбачає обмін досвідом з метою створення національного репозитарію геологічних даних та співпрацю у забезпеченні ефективної промоції майбутніх ліцензійних раундів», — каже Роман Опімах.

Раніше спеціалісти компанії Schlumberger представили Державній службі геології та надр своє бачення щодо моделі проведення аукціонів та конкурсів УРП, зокрема запровадження віртуальної data-room геоінформації та підготовку геолого-економічної оцінки ділянки, запропонованої інвестору.

Нагадаємо, у понеділок Держгеонадра запустили онлайн data-room по трьох об‘єктах УРП. Вперше доступ до усієї наявної геологічної інформації у форматі онлайн може отримати кожен охочий.