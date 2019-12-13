Спроба націоналізації «Укртелекому» гальмує процес залучення інвестицій до України – дослідження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Потенційні інвестори відслідковують події навколо «Укртелекому», - експерти

Повернення «Укртелекому» принесе, як економічні, так і репутаційні втрати, - ЗМІ

Невизначеність у справі «Укртелекому» може стати жорстким вироком для вітчизняної економіки, оскільки суттєво зіпсує інвестиційний клімат та надовго стане перешкодою для входження до Україні іноземного капіталу, говориться в дослідженні «Що відбувається з «Укртелекомом»?», оприлюдненому на «Главкомі».

У разі повернення «Укртелекому» у власність держави, з бюджету України буде необхідно повернути теперішньому власнику як мінімум 10,575 млрд гривень – саме стільки (еквівалент $1,3 млрд. за курсом 8 грн за $1) сплатив під час приватизації в 2011 році за «Укртелеком» покупець -компанія «ЕСУ».

Таким чином усі планові надходження від Великої Приватизації у 2020-му році будуть практично знівельовані, підкреслюється в матеріалі. Окрім економічних втрат держава через повторну приватизацію «Укртелекому» понесе втрати репутаційні.

Верховний Суд донині не поставив крапку у справі, ініційованій Фондом держмайна України, щодо розірвання договору купівлі-продажу акції підприємства з метою його подальшої націоналізації. Справу вже втретє відправлено на розгляд до суду першої інстанції.

Потенційні інвестори відслідковують події навколо «Укртелекому». «Відсутність правової визначеності стає ключовим бар’єром для вкладання коштів. Іноземний бізнес відмовиться від інвестування, знаючи, що в Україні дотепер немає зрозумілих «правил гри», а суд вже майже три роки не може фахово розібратися в суперечці», - підкреслюють автори дослідження.

У статті цитується думка експерта – партнера Trusted Advisors адвоката Артема Подольського: «Інвестори в черговий раз отримують сигнал, що Україна, незважаючи на всі декларовані реформи, не в змозі ні гарантувати, ні захистити право власності, ні вирішити спір в розумні терміни. І, безумовно, всі ці ризики будуть враховані при прийнятті рішення про інвестування в українську економіку». В дослідженні ацентується на тому, що збільшення інвестицій є запорукою реалізації програми економічного зростання уряду, яка передбачає збільшення ВВП на 40% впродовж найближчих п’яти років. На переконання авторів дослідження, привабливий інвестиційний клімат у країні формується реальними діями влади стосовно інвесторів, наголошується в матеріалі. Тому спроба націоналізації «Укртелекому» ставить ключове питання: чи можливе зростання економіки у країні з такими умовами для інвесторів.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ наголошували на тому, що угода з повторного продажу «Укртелекому» (якщо відбудеться) виявиться програшною – як фінансово, так і репутаційно.

Більше читайте: