Уряд придумав, як зацікавити роботодавців працевлаштувати осіб з інвалідністю

Люди з інвалідністю зможуть брати участі у конкурсі на зайняття посад державної служби за спеціальним конкурсом

Законопроєктом пропонується створити стимулюючі механізми, аби роботодавці були зацікавленні у працевлаштуванні людей з інвалідністю

В Україні хочуть полегшити працевлаштування осіб з інвалідністю. Кабінет міністрів підтримав відповідний законопроект. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

«Кожен українець повинен мати безбар’єрний доступ до робочого місця та можливість брати участь в економічному житті країни. Уряд підтримав законопроєкт Мінсоцполітики, який покликаний змінити підхід щодо працевлаштування людей з інвалідністю», – зазначив глава Кабінету міністрів.

Закон пропонує запровадити стимулюючий інструмент, аби роботодавці були зацікавлені у працевлаштуванні осіб з інвалідністю.

Також люди з інвалідністю зможуть брати участі у конкурсі на зайняття посад державної служби за спеціальним конкурсом у порядку, визначеному урядом.

Окрім цього запроваджується відповідальності за невиконання встановленої квоти, зокрема бюджетними установами, на яких не поширюється норма щодо сплати адміністративно-господарських санкцій. Також цільові фінансові санкції застосовуватимуться для всіх роботодавців.

Крім того, уряд ухвалив рішення, яке полегшить отримання особами з інвалідністю або їх законними представниками компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.

«Ми спрощуємо процедуру подання документів для призначення пільг за допомогою введення у дію електронного кабінету особи з інвалідністю», – розповів Шмигаль.

Також нагадаємо, що Кабмін та експерти продовжують роботу над Нацстратегією зі створення безбар'єрного простору. Пропозиції, що були озвучені під час обговорення з цільовими групами, увійшли до пакета ініціатив, який опрацьовує аналітична група проєкту. Планується, що проект Національної стратегії створення безбар’єрного простору в Україні винесуть на широке громадське обговорення.