Уряд призначив т.в.о. держсекретаря Міненергодовкілля



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Раніше Томахін був директором департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди

Кабінет міністрів призначив т.в.о. державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля - ним став колишній очільник департаменту Мінприроди Михайло Томахін.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 15 вересня 2019 року .

«Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля України на начальника управління роботи з об’єктами державної власності зазначеного міністерства Томахіна Михайла Лорановича», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, чинний уряд об'єднав Міністерство енергетики та вугільної промисловості, а також Міністерство екології та природних ресурсів.

Новоутворене Міненергодовкілля очолив Олексій Оржель.

Згодом Оржель пояснив плюси об’єднання Мінекології та Міненерго. За його словами, в новому об’єднаному міністерстві питання екології не будуть на другому плані. Водночас головними пріоритетами роботи нового міністерства Оржель назвав запровадження енергоефективних заходів, зменшення обсягів викидів парникових газів традиційними електростанціями

До слова, попередній міністр екології Остап Семерак в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».