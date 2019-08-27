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    Семерак категорично проти «урізання» міністерства природи

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    <p><span>&laquo;Якщо подивитися на структуру пріоритетів лідерів Заходу, то боротьба зі зміною клімату &ndash; друга після тероризму турбота світових лідерів&raquo;, - нагадав міністр екології Остап Семерак<o:p></o:p></span></p> - Семерак категорично проти «урізання» міністерства природи

    «Якщо подивитися на структуру пріоритетів лідерів Заходу, то боротьба зі зміною клімату – друга після тероризму турбота світових лідерів», - нагадав міністр екології Остап Семерак

    Семерак зауважив, що проти міністерства природи «виступають точно не патріоти»

    Міністр екології Остап Семерак заявив, що відмова в рамках оптимізації Кабміну від Мінприроди України буде «страшною помилкою».

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    Семерак зауважив, що йому не пропонували залишитися в уряді. «Таких розмов не було», - сказав міністр.

    «Нині набагато важливіше питання, чи взагалі збережеться міністерство, адже є дискусія щодо оптимізації Кабінету. Очевидно, що нинішній склад є завеликий. Але страшною помилкою буде відмовитися від міністерства природи. Якщо подивитися на структуру пріоритетів лідерів Заходу, то боротьба зі зміною клімату – друга після тероризму турбота світових лідерів. І якщо Україна хоче демонструвати сучасну політику, то потрібно це передбачити й у структурі уряду», - зазначив Семерак.

    Він зауважив, що проти міністерства природи «виступають точно не патріоти». «Бо Мінекології  є міністерством-регулятором, що впливає на бізнес, який натомість хоче  свободи на межі безконтрольності», - підкреслив міністр.

    «На виконання Угоди про асоціацію Україна ухвалила два ключових закони – це закон «Про оцінку впливу довкілля» (ОВД) і закон «Про стратегічно-екологічну оцінку» (СЕО). Президент Порошенко їх ветував. Упродовж тижня європейська сторона надіслала лист-протест. Нас попереджали , що проти України будуть застосовані санкції. Внаслідок цього і президент, і Україна опинилися тоді в дуже незручному становищі», - додав Семерак.

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