Втрати за січневу комуналку українцям можуть компенсувати субсидіями

З нового року в Україні значно зросли тарифи

Парламентарі хочуть звернутися до Кабміну, щоб внести зміни до бюджету

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що українцям можуть компенсувати субсидіями втрати за комуналку за січень. Парламент планує звернутися до уряду з цього приводу.

Про це він сказав у ході засідання погоджувальної ради.

«Всі погодилися з тим, щоб звернутися до Кабінету міністрів у максимально стислі строки напрацювати зміни, які б дозволили компенсувати субсидіями всі ті втрати, які люди понесли за січень місяць. До цього ми як Верховна Рада готові долучитися і через постанови, і через зміни до державного бюджету України», - сказав Разумков.

Нагадаємо, раніше глава уряду Денис Шмигаль заявив, що одержувачі субсидій в Україні не відчують подорожчання комуналки в січні 2021 року. Тим, хто ще не оформив субсидії, слід найближчим часом звернутися по таку допомогу.

Водночас віцепрем'єр, виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що субсидії згубно впливають на психіку українців. За словами Вітренка, «ненормальна ситуація, коли більшість людей у країні, або значна частина отримують субсидії».

Нещодавно Кабінет міністрів розробив механізм субсидій для домогосподарств, які користуються електроопаленням.

Експерти пояснили, що потрібно для отримання такої допомоги.

На сьогодні середня субсидія становить 1600 гривень. На січень субсидії отримують понад 3,1 млн родин. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.