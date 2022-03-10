Європа вимикає телеканали російської пропаганди (список)

Регулятори європейських країн забороняють трансляцію російських каналів та блокують доступ до вебсторінок російських медіа

Країни Європи продовжують вимикати російські пропагандистські канали та вживати інших заходів щодо них. Шість європейських країн вже повністю вимкнули російське телебачення. Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Європа продовжує вимикати російські пропагандистські канали

Станом на 10 березня 2022 року, окрім України, Польща, Молдова, Греція, Литва, Латвія та Естонія повністю вимкнули російські канали на своїх територіях. Польща, крім того, заборонила і білоруські канали, а деякі країни, зокрема Греція та Латвія, блокують доступ до російських вебресурсів.aye-

Більшість європейських країн частково вимкнули російські канали: Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія, Італія, Чехія та інші. Зазначається, що російські пропагандистські канали Russia Today і Sputnik наразі заблоковані у всіх країнах ЄС.

Деякі країни, зокрема Туреччина, Швейцарія, Сербія, Ірландія та Норвегія, поки не відреагували на звернення Національної ради. Координує інформацію від європейських медіарегуляторів Європейська платформа регуляторних органів (EPRA).

Додамо, що 10 березня десятки радіостанцій у Європі транслюватимуть «Оду до радості» Бетховена на підтримку України. «Ода до радості» – гімн Європейського союзу та Ради Європи, що вважається одним із символів Європи.

Напередодні на Майдані Незалежності відбувся концерт-заклик про закриття неба над Україною.

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