Уряд спростив отримання виплат безробітними

Чимало людей втратило роботу через пандемію та нові карантинні обмеження

Торік кількість одержувачів допомоги по безробіттю зросла на 40%

Кабінет міністрів удосконалив механізми надання послуг населенню Державною службою зайнятості під час карантину. Відповідну постанову схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Мінекономіки постійно працює над розширенням програм по безробіттю та спрощенням доступу до них, щоб люди могли швидко і просто отримувати кошти, а також знаходити нову гідно оплачувану роботу»,- зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Зокрема документ передбачає наступні зміни:

• підтвердження безробітним наміру перебувати в статусі безробітного на період карантину у дистанційному режимі без необхідності безпосереднього відвідування центру зайнятості;

• збільшення з 10 до 30 днів строку подання до центрів зайнятості документів, на підставі яких їм було надано статус в період карантину в режимі онлайн;

• впровадження дистанційного складання плану працевлаштування;

• отримання права на проходження професійної підготовки особами, звільненими з військової служби після участі у проведенні АТО до досягнення ними пенсійного віку;

• поширення права на отримання роботодавцями компенсації за сплату ЄСВ за працевлаштування непрацюючих працездатних осіб, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Торік кількість одержувачів допомоги по безробіттю зросла на 40%. На 1 січня 2020 року їх чисельність становила 285 тис. осіб, а у січні 2021-го - вже 477 тис. осіб.

Уряд також виділяє додаткові 3,5 млрд грн на виплати по безробіттю зі спецфонду держбюджету на 2021 рік. Згідно з документом, кошти будуть виділені Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зі спеціального фонду держбюджету на 2021 рік.

Президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому допомога з часткового безробіття може надаватися не лише на період карантину, спричиненого коронавірусом, а й у разі інших захворювань чи надзвичайної ситуації.

В лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

Наразі в Україні кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).