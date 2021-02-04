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    Економіка та фінанси

    Допомога по безробіттю: уряд змінив порядок виплат

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    Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлені трудові відносини - Допомога по безробіттю: уряд змінив порядок виплат
    Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлені трудові відносини

    У січні кількість зареєстрованих безробітних в країні становила 477 тис. осіб

    Уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

    Відповідна постанова ухвалена на урядовому засіданні 3 лютого 2021 року.

    Згідно документу, допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

    Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

    Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати працівникам надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

    Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.

    продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

    Проєкт постанови розроблений у зв'язку з тим, що новим законом щодо соцзахисту населення на період карантину встановлено, що порядок надання допомоги по частковому безробіттю визначається урядом.

    В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

    За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

    Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

    Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

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    Теги: зарплата безробіття уряд населення
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