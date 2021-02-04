Допомога по безробіттю: уряд змінив порядок виплат

Уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

Відповідна постанова ухвалена на урядовому засіданні 3 лютого 2021 року.

Згідно документу, допомога по частковому безробіттю надається центром зайнятості працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин.

Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини.

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для виплати працівникам надаються роботодавцям, діяльність яких пов’язана з виробництвом продукції, незалежно від їх форми власності, організаційно-правової форми та підпорядкування.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають працівники, у яких скорочення тривалості робочого часу становить 50% і більше на місяць.

продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Проєкт постанови розроблений у зв'язку з тим, що новим законом щодо соцзахисту населення на період карантину встановлено, що порядок надання допомоги по частковому безробіттю визначається урядом.

В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).