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    На виплати безробітним не вистачає грошей. Як уряд планує рятувати ситуацію (документ)

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    В Україні 477 тисяч осіб потребують допомоги по безробіттю - На виплати безробітним не вистачає грошей. Як уряд планує рятувати ситуацію (документ)
    В Україні 477 тисяч осіб потребують допомоги по безробіттю
    Ілюстраційне фото

    За 2020-й рік одержувачів допомоги по безробіттю побільшало на 40%

    Кабмін виділить 3,493 млрд грн для виплати фінансової допомоги безробітним через Фонд загальнообов’язкового державного соцстрахування.

    Відповідний проєкт постанови Кабміну оприлюднений для обговорення на порталі Федерації профспілок.

    Згідно з документом, кошти будуть виділені Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зі спеціального фонду держбюджету на 2021 рік.

    У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що у 2020 році відбулось зростання одержувачів допомоги по безробіттю на 40%. На 1 січня 2020 року їх чисельність становила 285 тис. осіб, а на 1 січня 2021 року – вже 400 тис. осіб.

    У зв’язку з цим, доходи до Фонду від сплати роботодавцями ЄСВ не забезпечували видатки, що призводило до затримок з виплат допомоги по безробіттю.

    У 2021 році фінансовий стан Фонду також не стабілізувався. Доходи до Фонду не забезпечують потребу у видатках (середньоденні доходи складають – 57 млн грн, а потреба у видатках – 83 млн грн).

    «Зважаючи на надзвичайну важливість соціального захисту безробітних, забезпечення своєчасності виплати допомоги по безробіттю, збереження зайнятості працівників, недопущення посилення соціальної напруги в суспільстві, а вже на сьогодні є затримка з фінансування допомоги по безробіттю у сумі 620,2 млн грн для 271 643 тисяч безробітних, необхідно виділити Фонду фінансову допомогу на безповоротній основі у сумі – 3 493 143,4 тис. грн», – йдеться в документі.

    В лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

    В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

    За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

    Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

    Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

    Читайте також: Майже 50% безробітних українців мають диплом про вищу освіту, – Держслужба зайнятості
    Теги: Кабмін фінансування безробіття уряд
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