Зеленський підписав закон про допомогу безробітним

Відтепер фінансову допомогу можна буде отримати і поза карантином – у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України

Відтепер фінансову допомогу можна буде отримати і поза карантином – у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України

В Україні розширили перелік умов для отримання допомоги по безробіттю

В Україні розширили допомогу безробітним не лише на період карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3010а. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню Covid-19.

Відповідно до закону, який підписав президент, допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

«Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги», - відзначають в Офісі президента.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла на початку лютого. Причому спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

До слова, у лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).