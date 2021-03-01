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    Зеленський підписав закон про допомогу безробітним

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    Відтепер фінансову допомогу можна буде отримати і поза карантином &ndash;&nbsp;у разі&nbsp;інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України - Зеленський підписав закон про допомогу безробітним
    Відтепер фінансову допомогу можна буде отримати і поза карантином – у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України
    Фото з відкритих джерел

    В Україні розширили перелік умов для отримання допомоги по безробіттю

    В Україні розширили допомогу безробітним не лише на період карантинів, але й на випадок надзвичайних ситуацій. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №3010а. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню Covid-19.

    Відповідно до закону, який підписав президент, допомога по частковому безробіттю може надаватися не лише на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

    «Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги», - відзначають в Офісі президента.

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    Нагадаємо, даний закон Рада прийняла на початку лютого. Причому спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

    До слова, у лютому уряд затвердив новий порядок надання допомоги по частковому безробіттю працівникам, у яких скорочення робочого часу становить 50%.

    В Україні станом на 16 січня кількість зареєстрованих безробітних становить 477 тисяч осіб, а кількість запропонованих вакансій – всього 43 тисячі.

    За даними Державної служби зайнятості, таким чином дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили залишається суттєвим.

    Водночас протягом 2020 року було працевлаштовано 606 тисяч українців. За видами економічної діяльності найбільше громадян були працевлаштовані в сільському господарстві (28%), переробній промисловості (16%) та у сфері торгівлі (15%).

    Середня заробітна плата у вакансіях, поданих до служби зайнятості роботодавцями, становить 7592 грн. Однак є пропозиції роботи зі значно вищим рівнем оплати праці (авіаційний транспорт, ІТ, фінансова та страхова діяльність, сфера телекомунікацій).

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    Теги: гроші закон фінансування Володимир Зеленський безробіття президент епідемія карантин робота уряд
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