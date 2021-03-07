Сенат США схвалив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії

Пакет допомоги в розмірі майже $2 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації

Сенат США затвердив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії обсягом $1,9 трлн, запропонований президентом країни Джо Байденом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За документ проголосували 50 сенаторів, 49 – проти.

Під час розгляду законопроєкту було внесено низку поправок, і тепер він буде відправлений назад до палати представників на фінальне голосування.

Спостерігачі вважають, що голосування може відбутися наступного тижня.

Також є ризик, що швидко завершити схвалення проєкту все ж не вдасться: в сенаті на прохання помірних демократів були змушені внести низку суттєвих змін до тексту. Однак тепер ці зміни можуть не сподобатися лівому крилу демократів у палаті представників.

«План порятунку Америки» містить фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, розширення виплати допомоги по безробіттю і новий пакет екстреної фінансової допомоги, спрямованої домогосподарствам, малим підприємствам, а також урядам штатів і місцевій владі.

Зокрема передбачається, що пакет допомоги в розмірі майже $2 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття в $400 і допомоги на дитину до $3,6 тис.

Нагадаємо, США за місяць збільшили темпи вакцинації від Covid-19 майже на мільйон доз.