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    Сенат США схвалив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії

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    За документ проголосували 50 сенаторів - Сенат США схвалив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії
    За документ проголосували 50 сенаторів

    Пакет допомоги в розмірі майже $2 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації

    Сенат США затвердив пакет заходів підтримки економіки в умовах пандемії обсягом $1,9 трлн, запропонований президентом країни Джо Байденом.

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    За документ проголосували 50 сенаторів, 49 – проти.

    Під час розгляду законопроєкту було внесено низку поправок, і тепер він буде відправлений назад до палати представників на фінальне голосування.

    Спостерігачі вважають, що голосування може відбутися наступного тижня.

    Також є ризик, що швидко завершити схвалення проєкту все ж не вдасться: в сенаті на прохання помірних демократів були змушені внести низку суттєвих змін до тексту. Однак тепер ці зміни можуть не сподобатися лівому крилу демократів у палаті представників.

    «План порятунку Америки» містить фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, розширення виплати допомоги по безробіттю і новий пакет екстреної фінансової допомоги, спрямованої домогосподарствам, малим підприємствам, а також урядам штатів і місцевій владі.

    Зокрема передбачається, що пакет допомоги в розмірі майже $2 трлн піде на нарощування національної програми вакцинації, безпечне відкриття шкіл, підтримку малого бізнесу, щотижневу федеральну надбавку з безробіття в $400 і допомоги на дитину до $3,6 тис.

    Нагадаємо, США за місяць збільшили темпи вакцинації від Covid-19 майже на мільйон доз.

    Теги: США фінансування безробіття епідемія Сенат США коронавірус
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