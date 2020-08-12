«Влада дуже помилилася, вимкнувши інтернет» - головред білоруського NEXTA



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Білоруський канал NEXTA отримує дохід виключно з реклами - главред Роман Протасевич

25-річний власник найбільшого протестного телеграм-каналу Білорусі запевняє, що ЗМІ працює на доходах від реклами

Проєкт NEXTA, заснований білоруським школярем Степаном Путилом у 2015 році, за п'ять років перетворився на потужний ресурс про протести в Білорусі. Канал, фото й відео з якого беруть найбільші світові ЗМІ, веде 25-річний білоруський політемігрант Роман Протасевич. Він розповів, на чому заробляє проєкт і як його автори із журналістів перетворилися в координаторів протесту. Інтерв’ю з власником засобу масової інформації публікує BBC.

Останнім часом головним джерелом інформації про події в Білорусі як для ЗМІ, так і для жителів країни стали телеграм-канали й чати. Після того, як в країні почалися проблеми з інтернетом, найстабільніше працював саме Telegram.

Найпопулярнішим із них став "NEXTA Live" - всього за тиждень він зібрав понад 800 тисяч нових підписників. Сьогодні це найвідоміший як у Білорусі, так і у світі ресурс про білоруські протести.

Зі ЗМІ канал поступово перетворюється на координатора протестів - там радять, як протистояти силовикам, називають їх "карателями" і закликають білорусів виходити на вулиці щодня.

BBC поговорила з головним редактором NEXTA Романом Протасевичем про історію створення каналу, принципи збору інформації, цілі й фінансування проєкту.

«Спочатку проєкт розвивався й зароджувався як блог і плавно переходив до ЗМІ - сучасне, децентралізоване, яке використовує лише декілька майданчиків, але не сайт. Журналістика в сучасному світі змінюється оперативно. Ми в Білорусі - піонери відеожурналістики, коли все максимально стисло, максимально інформативно, максимально ілюстративно - відео, фото тощо», - розповів Роман Протасевич.

Редактор зауважив, що канал правильно називати не "некста", як каже дехто, а "нехта" - в перекладі з білоруської це "хтось". Це відображає сутність проєкту на даний момент: тисячі, десятки тисяч білорусів абсолютно анонімно й безпечно надсилають журналістам інформацію: від звичайних людей до чиновників із силових відомств та адміністрації президента.

«Загалом у нас чотири людини. Є ще працівник, який активно займається контрпропагандою, протидіючи державним ЗМІ, розповідає про фейки, які вони випускають. Все, що я можу сказати, що його звуть Ян. Ім'я ще однієї людини я розкривати не буду - він цього не хотів би. Про нього, наскільки мені відомо, білоруським спецслужбам поки що не відомо», - ділиться колективними секретами Роман.

Молодий головний редактор найпопулярнішого нині в Білорусі видання розповів, що повідомлень від читачів дійсно надходить дуже багато. «За останні хвилини півтори лічильник нових повідомлень - 472, вже 474. Ми бачимо величезний наплив інформації, працюємо багато, по 18-20 годин на добу, намагаємося оперативно, швидко все дивитися, читати, але це непросто. В основному робимо акцент на медіафайлах, фотографіях, відео - їх набагато простіше верифікувати, ніж нічим не підкріплені слова анонімного джерела. В нас є спеціальний анонімний бот, в який люди можуть відправити текст, фото й відео», - розповідає Роман Протасевич.

NEXTA – один з небагатьох каналів ЗМІ, які продовжували працювати в умовах відімкненого інтернету під час акцій протесту в Білорусі.

«Влада припустилася величезної помилки в тому, що відключила інтернет, залишився працювати лише Telegram і він закумулював практично всіх білорусів, які виходять на вулиці й намагаються добитися змін у країні», - ділиться редактор.

За його словами, NEXTA – не просто опозиційний білоруський ЗМІ, а ще й незалежне від іноземних втручань видання.

«Ми ніколи не отримували ані грантів, ані будь-якої іншої допомоги від третіх осіб. З нами навіть ніхто не зв'язувався, ми існуємо самі по собі. Механізм нашої роботи, отримання якихось грошей в нас схожий з тим, як влаштовані приватні ЗМІ - ми продаємо в наших каналах рекламу. Ми є не лише найбільшим білоруським каналом, але й одним із найбільших телеграм-каналів взагалі. В нас достатньо дорога реклама, і доходів від неї нам вистачає для того, щоб існувати», - запевняє Роман Протасевич.

Як раніше повідомляв «Главком», в мережі з’явилося відео, на якому перехожі помітили білоруських силовиків за кермом машини швидкої допомоги.