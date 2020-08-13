Протести в Білорусі: IT-компанії пригрозили виходом з країни
Представники IT-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство проти громадян країни
IT-компанії з Білорусі пригрозили закрити свої офіси і вийти з країни. Більш ніж 300 засновників, керівників і співробітників IT-компаній підписали відкритого листа: вони закликали зупинити насильство проти громадян країни.
Про це повідомляє видання TheBell.
Представники IT-галузі відзначили, що в останні місяці вони спостерігають «розкручування спіралі насильства».
«Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані. Затримано і засуджено тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили. Звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують», - пишуть автори листа.
Фахівці наголошують, що працювати в таких умовах вкрай важко, зокрема через відключення доступу до інтернету.
У своєму листі співробітники IT-компаній зажадали від влади:
- зупинити насильство стосовно мирних громадян;
- звільнити всіх політв'язнів і затриманих;
- провести нові прозорі вибори президента країни;
- забезпечити громадян вільним доступом до інформації.
«Якщо влада проігнорує вимоги, найближчим часом може початися масовий відтік фахівців за кордон», - вважають автори листа.
На їхню думку, всі досягнення в сфері високих технологій можуть зникнути в короткий термін, оскільки в країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати.
«Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості», - заявили представники IT-компаній.
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Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.