Протести в Білорусі: IT-компанії пригрозили виходом з країни



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IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни

Представники IT-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство проти громадян країни

IT-компанії з Білорусі пригрозили закрити свої офіси і вийти з країни. Більш ніж 300 засновників, керівників і співробітників IT-компаній підписали відкритого листа: вони закликали зупинити насильство проти громадян країни.

Про це повідомляє видання TheBell.

Представники IT-галузі відзначили, що в останні місяці вони спостерігають «розкручування спіралі насильства».

«Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані. Затримано і засуджено тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили. Звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують», - пишуть автори листа.

Фахівці наголошують, що працювати в таких умовах вкрай важко, зокрема через відключення доступу до інтернету.

У своєму листі співробітники IT-компаній зажадали від влади:

зупинити насильство стосовно мирних громадян;

звільнити всіх політв'язнів і затриманих;

провести нові прозорі вибори президента країни;

забезпечити громадян вільним доступом до інформації.

«Якщо влада проігнорує вимоги, найближчим часом може початися масовий відтік фахівців за кордон», - вважають автори листа.

На їхню думку, всі досягнення в сфері високих технологій можуть зникнути в короткий термін, оскільки в країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати.

«Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості», - заявили представники IT-компаній.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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