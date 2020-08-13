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    У світі

    Протести в Білорусі: IT-компанії пригрозили виходом з країни

    • Розсилка
    IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни - Протести в Білорусі: IT-компанії пригрозили виходом з країни
    IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни

    Представники IT-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство проти громадян країни

    IT-компанії з Білорусі пригрозили закрити свої офіси і вийти з країни. Більш ніж 300 засновників, керівників і співробітників IT-компаній підписали відкритого листа: вони закликали зупинити насильство проти громадян країни.

    Про це повідомляє видання TheBell.

    Представники IT-галузі відзначили, що в останні місяці вони спостерігають «розкручування спіралі насильства».

    «Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані. Затримано і засуджено тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили. Звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують», - пишуть автори листа.

    Фахівці наголошують, що працювати в таких умовах вкрай важко, зокрема через відключення доступу до інтернету.

    У своєму листі співробітники IT-компаній зажадали від влади:

    • зупинити насильство стосовно мирних громадян;
    • звільнити всіх політв'язнів і затриманих;
    • провести нові прозорі вибори президента країни;
    • забезпечити громадян вільним доступом до інформації.

    «Якщо влада проігнорує вимоги, найближчим часом може початися масовий відтік фахівців за кордон», - вважають автори листа.

    На їхню думку, всі досягнення в сфері високих технологій можуть зникнути в короткий термін, оскільки в країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати.

    «Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості», - заявили представники IT-компаній.

    Нагадаємо, ввечері 12 серпня силовики затримали у Мінську українських волонтерів.

    Раніше Главком повідомляв, що з'явилися подробиці перельоту VIP-літака Повітряно-космічних сил Росії до Білорусі.

    Вчора повідомлялося, що силовики у Мінську цілеспрямовано б'ють журналістів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

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