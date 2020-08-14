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    У світі

    «Вагнер» і його нова музика. Як кухар Путіна та його армія наводять жах на весь світ

    гібридна війна
    • Дмитро Бадрак
    • Розсилка
    У сьогоднішніх реаліях&nbsp;приватні військові компанії особливо популярні в певних кругах - «Вагнер» і його нова музика. Як кухар Путіна та його армія наводять жах на весь світ
    У сьогоднішніх реаліях приватні військові компанії особливо популярні в певних кругах
    Фото: Красная Весна

    Лівія, Сирія, Україна, Судан, а тепер ще й Білорусь?

    Приватні військові компанії нині виконують широкий спектр завдань: ведення бойових дій, підготовку місцевих військових формувань, розвідку, логістику та охорону. Перша в сучасному розумінні приватна військова компанія WatchGuard International була створена в 1967 році у Великій Британії. Її засновником був полковник британської армії Девід Стерлінг (раніше він створив SAS – спеціальну повітряну службу).

    Засновник першої приватної військової компанії Девід Стерлінг
    Засновник першої приватної військової компанії Девід Стерлінг

    З точки зору країн, що беруть участь (прямо чи опосередковано) у конфлікті, використання приватних військових компаній має суттєві економічні та політичні вигоди. 

    Звідки ростуть ноги…

    Про російську приватну військову компанію «Вагнера» або ж групу «Вагнера» стало відомо шість років тому. Група є неофіційною військовою організацією, яка не входить в регулярні збройні сили Росії і не має юридичного статусу на її території. Засновником угрупування вважається підполковник запасу Дмитро Уткін, а «Вагнер» – його позивний. Подейкують, що група «Вагнера» з’явилася  з військової компанії «Слов'янський корпус». Та, в свою чергу, виконувала бойові завдання в Сирії ще в 2013 році. В «Слов'янському корпусі»  був й Дмитро Уткін.  

    За інформацією The Bell, управління групою «Вагнера» здійснюється головним управлінням генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. Звісно ж, на верхівці Кремля таку інформацію спростовують, але дуже часто в ЗМІ це угрупування пов’язують з «кухарем» Путіна Євгеном Пригожиним. Це – російський мільярдер, ресторатор, а сам Путін заявляє, що тільки чув про таку людину. Але дуже дивно як ресторатора, наприклад, допускають на військові переговори з лівійською делегацією, а він сидить поряд з міністром оборони. Зокрема, неодноразово повідомлялося приватна військова компанія «Вагнера» проводила операції й в Лівії.  

    «Кухар» Путіна на військових перемовинах. Відео зустрічі
    «Кухар» Путіна на військових перемовинахВідео зустрічі

    Де встиг насолити «кухар»

    За даними DW, перші свідчення про діяльність приватної військової компанії «Вагнера» були зафіксовані українськими спецслужбами в травні 2014 року в Донбасі. У жовтні 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про причетність «вагнерівців» до знищення військово-транспортного Іл-76 на сході України в червні 2014 року, штурму Донецького аеропорту.

    Тобто найманці вештаються світом у пошуку військових конфліктів, представляючи інтереси Росії. Україна, Сирія, Ліван – це не всі країни куди сунула свого носа Росія. Далі був Судан, Центральноафриканська республіка та Конго.  Із останніх подій –  затримання 33 представників групи «Вагнера» в Білорусі.

    Саме сьогодні стало відомо, що 32 бойовиків Лукашенко таки повернув на вимогу Кремля.


    Нашивка затриманих в Білорусі вагнерівців

    Нашивка затриманих в Білорусі вагнерівців

     

    Комерційна сторона питання

    В інтерв’ю BBC родичі російських нацманців розповіли, що вони йдуть на вбивство за гроші, тому що на батьківщині не можуть знайти роботи з гідною зарплатою, а пропозиції щодо роботи в приватній військовій компанії вони знаходять в інтернеті. Щомісячна заробітна плата таких «працівників» сягає 150 тис. рублів, близько 60 тис. грн. Повідомляється, що ці гроші їм видаються на руки, а офіційно це взагалі ніде не фіксується. У матеріалі також повідомляється, що сім’ям загиблих найманих вбивць виплачують  5 млн рублів «чорної» компенсації, а ще 100 тис. рублів виділяють на похорони. Офіційно ж Москва робить вигляд, що вбитих вагнерівців ніколи не існувало. Скільки взагалі загиблих найманців невідомо.

    У російську глибинку приїхав вантаж-200 з Сирії
    У російську глибинку приїхав вантаж-200 з Сирії

    Приватні армії

    Російська «приватна армія» цілком може претендувати на статус гібридної: її існування держава не визнає, але фінансує і керує нею. Тобто приватною групу «Вагнера» можна назвати з великою натяжкою.

    Але у світі є приклади такого бізнесу, так би мовити, у чистому вигляді.

    Найвідоміша приватна військова компанія – американська Academi (Blackwater). Її було засновано в 1997 році Еріком Принцом і Елом Кларком. Компанія за двадцять років перетворилася в маленьку армію, а її діяльність часто пов’язують з війною в Іраку та ліквідацією лідерів «Аль-Каїди».

    Найчисленніша приватна військова компанія G4S (Group 4 Securicor). Вона складається з близько 585 тисяч співробітників, а її офіси знаходять, а офіси компанії знаходяться в усьому світі. До речі, офіс компанії з’явився в Україні в 1992 році, а спеціалізується вона на консалтинговій діяльності. Тобто, це робота, пов’язана з супроводом цінних вантажів, охороною посольств, фізичних осіб, шахт, нафтобаз, порятунку людей під час якихось катаклізмів.

    Показово, що й сусідні країни вже не один рік практикують використання приватних військових компаній. Наприклад, за інформацією головного консультанта Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Володимира Паливоди, у 2012 році в Туреччині була створена перша приватна військова компанія Sadat International Defense Consultancy Inc. Її засновником став відставний бригадний генерал Аднан Танриверді (проходив службу у силах спеціальних операцій). Точна кількість співробітників компанії невідома, дані варіюються у межах до 200 осіб з числа колишніх армійських офіцерів.

    Зокрема, експерт зазначає, що компанія займається наданням консультативних послуг у сфері оборони та внутрішньої безпеки, проведенням звичайної та спеціальної військової підготовки, закупівлею боєприпасів. Ця приватна військова компанія працює не лише на території Туреччини, але й за кордоном (передусім, у близькосхідному регіоні).

    Наразі відомо, що в Україні існує щонайменше одна приватна військова компанія – «Омега Консалтинг Груп». Ця структура навіть є почесним членом Української Торгово-Промислової Палати.

    <р>Послуги, які надає компанія, сертифіковані за міжнародними стандартами ISO 9001. Компанія була створена у 2011 році і є інтернаціональною спеціалізованою організацією, яка спеціалізується на підвищенні боєздатності збройних сил, роботи правоохоронних органів, органів державної безпеки, боротьбу з міжнародним тероризмом і конфліктами. Одночасно «Омега Консалтинг Груп» пропонує послуги з організації особистої безпеки, захисту стратегічно важливих об'єктів, товарів і послуг військового призначення.

    Дмитро Бадрак, для «Главкома»

    Білорусь Росія Олександр Лукашенко армія Путін гроші путінський режим
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