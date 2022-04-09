  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ЄС повністю закрив в'їзд для фур із РФ та Білорусі

    В'їзд транспорту країн-агресорок на територію країн співдружності заборонений - ЄС повністю закрив в'їзд для фур із РФ та Білорусі
    В'їзд транспорту країн-агресорок на територію країн співдружності заборонений
    фото з відкритих джерел

    Російські та білоруські фури мають виїхати до 16 квітня

    Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

    Повідомляється, що всі компанії з перевезення вантажів, зареєстровані в Росії та Білорусі, мають вивести свої фури до 16 квітня.

    Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

    Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.

    Як повідомлялося, Фінляндія долучилася до п’ятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах.

    Нагадаємо, учора ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти війна активісти Україна кордон окупація перевезення #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЄС повністю закрив в'їзд для фур із РФ та Білорусі