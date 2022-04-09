ЄС повністю закрив в'їзд для фур із РФ та Білорусі

Російські та білоруські фури мають виїхати до 16 квітня

Згідно з новими санкціями Євросоюзу, фурам з Росії та Білорусі заборонений в'їзд на територію країн співдружності. Ті, які ще знаходяться в ЄС, мають виїхати до 16 квітня. Про це повідомляє офіційний журнал ЄС.

Повідомляється, що всі компанії з перевезення вантажів, зареєстровані в Росії та Білорусі, мають вивести свої фури до 16 квітня.

Нові фури, в тому числі ті, які слідують транзитом, вже не можуть потрапити на територію ЄС.

Зазначимо, українські активісти близько місяця блокували польсько-білоруський кордон, щоб запобігти торгівлі ЄС з Росією.

Як повідомлялося, Фінляндія долучилася до п’ятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах.

Нагадаємо, учора ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

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