Уряд запустив проєкт, щоб допомогти людям із інвалідністю знайти роботу

В Україні працює загалом близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку

Мінсоцполітики впроваджує пілотний проєкт «Працюй вільно»

Міністерство соціальної політики розпочало впровадження пілотного проєкту «Працюй вільно» для допомоги в працевлаштуванні людей з інвалідністю.

Як повідомили в пресслужбі Мінсоцполітики, проєкт реалізується на базі спеціально створеного національного соціального порталу «Вільно».

Він стане комунікаційним майданчиком, де люди з інвалідністю зможуть знайти роботу за власним смаком, а роботодавці – проводити співбесіди в режимі онлайн, при необхідності – із сурдоперекладом, і знаходити кваліфікованих працівників. Портал має три основні складові: навчання, працевлаштування, інтерактивна карта доступності установ.

Також в рамках проєкту працюватимуть програми адаптації навичок кандидата вимогам роботодавця. Пройшовши короткий навчальний курс, людина отримає мінімальний обсяг знань, достатній для початку роботи на новому місці.

«Повноцінне працевлаштування людей з інвалідністю на гідно оплачувані робочі місця є однією з головних наших завдань», – цитує пресслужба міністра соціальної політики Марину Лазебну.

За даними міністерства, наразі в Україні працює загалом близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку. При цьому могли б працювати ще понад 1,5 млн осіб з інвалідністю. Тобто майже для 60% гарантоване право на працю залишається з різних причин нереалізованим.

За словами Лазебної, соціально відповідальний бізнес зацікавлений у працевлаштуванні людей з інвалідністю, але часто не знає, де їх шукати, як адаптувати умови роботи до потреб людей з інвалідністю, як адаптувати їхні навички до своїх потреб.

«Міністерство соціальної політики розпочало із себе і запровадило спеціалізовану програму стажування для фахівців з інвалідністю, і перша людина у нас уже проходить стажування в юридичному департаменті. Я запропоную всім міністерствам і державним установам долучитися до цієї ініціативи», – зазначила міністр.