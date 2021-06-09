Перерахунок пенсій з 1 липня: хто отримає збільшені виплати

У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії ще для 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018˗2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі.

У березні пенсії були проіндексовані для 8 мільйонів пенсіонерів. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

«Підвищення в цьому році одержать 10,5 млн пенсіонерів. Сьогодні середній розмір пенсії складає 3 725 гривень, що на 17,5% більше проти минулого року. Уряд з подання Мінсоцполітики схвалив та виніс на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону № 4668, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів та встановлюється дата індексації – 1 березня», – сказала Марина Лазебна.

Крім того, Марина Лазебна нагадала, що уряд раніше започаткував додаткові соціальні програми, зокрема:

адресні допомоги для 2 млн 400 тис. пенсіонерів старше 75 років;

щомісячні компенсаційні виплати для півмільйона осіб, які мають страховий стаж 30 років у жінки та 35 років у чоловіків;

цільові доплати для 1 млн 700 тис. пенсіонерів з низькими розмірами заробітної плати, які вони одержували за період їх трудової діяльності.

з 1 жовтня допомогу до пенсії у розмірі 400 гривень отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років. Для них мінімальна пенсійна виплата встановлена на рівні 2 500 гривень.

Починаючи з наступного року ці виплати будуть індексуватися.

з 1 січня та з 1 грудня цього року підвищується розмір мінімальної пенсії за віком у пенсіонерів старше 65 років. Таких у нас 2,3 млн. Зараз мінімум, який вони отримують, становить 2 400 грн, а з 1 грудня буде 2 600;

з 1 квітня підвищено пенсії для 300 тис. пенсіонерів, які працюють;

майже у два рази підвищено пенсії сім’ям загиблих учасників бойових дій.

За словами Марини Лазебної, з 1 липня цього року також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни: