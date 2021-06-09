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    Перерахунок пенсій з 1 липня: хто отримає збільшені виплати

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    Пенсіонери в Україні поки живуть за старою системою пенсійного забезпечення
    фото: vechirniy.kyiv.ua

    Міністр соціальної політики розповіла, кому очікувати на підвищення

    У липні в Україні буде проведено індексацію пенсії ще для 1 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено у 2018˗2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі.

    У березні пенсії були проіндексовані для 8 мільйонів пенсіонерів. Про це розповіла міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

    «Підвищення в цьому році одержать 10,5 млн пенсіонерів. Сьогодні середній розмір пенсії складає 3 725 гривень, що на 17,5% більше проти минулого року. Уряд з подання Мінсоцполітики схвалив та виніс на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону № 4668, яким відновлюється індексація пенсій для всіх категорій пенсіонерів та встановлюється дата індексації – 1 березня», – сказала Марина Лазебна.

    Крім того, Марина Лазебна нагадала, що уряд раніше започаткував додаткові соціальні програми, зокрема:

    • адресні допомоги для 2 млн 400 тис. пенсіонерів старше 75 років;
    • щомісячні компенсаційні виплати для півмільйона осіб, які мають страховий стаж 30 років у жінки та 35 років у чоловіків;
    • цільові доплати для 1 млн 700 тис. пенсіонерів з низькими розмірами заробітної плати, які вони одержували за період їх трудової діяльності.
    • з 1 жовтня допомогу до пенсії у розмірі 400 гривень отримають пенсіонери віком від 75 до 80 років. Для них мінімальна пенсійна виплата встановлена на рівні 2 500 гривень.

    Починаючи з наступного року ці виплати будуть індексуватися.

    • з 1 січня та з 1 грудня цього року підвищується розмір мінімальної пенсії за віком у пенсіонерів старше 65 років. Таких у нас 2,3 млн. Зараз мінімум, який вони отримують, становить 2 400 грн, а з 1 грудня буде 2 600;
    • з 1 квітня підвищено пенсії для 300 тис. пенсіонерів, які працюють;
    • майже у два рази підвищено пенсії сім’ям загиблих учасників бойових дій.

    За словами Марини Лазебної, з 1 липня цього року також буде проведено підвищення мінімальних пенсійних виплат для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

    • по І групі до 12 051 грн (+ 552,5 грн);
    • по ІІ групі до 9 733,5 грн (+ 446,25 грн);
    • по ІІІ групі до 6 674,4 грн (+ 306 грн).
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    Джерело: Вечірній Київ

    Теги: пенсіонери Марина Лазебна стаж
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    Перерахунок пенсій з 1 липня: хто отримає збільшені виплати