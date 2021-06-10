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    Зарплата українців у найближчі три роки зросте: уряд оприлюднив прогноз

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    Кабмін показав, які зарплати чекають на українців в майбутньому&nbsp; - Зарплата українців у найближчі три роки зросте: уряд оприлюднив прогноз
    Кабмін показав, які зарплати чекають на українців в майбутньому 
    Фото з відкритих джерел

    Уряд вважає, що продуктивність праці українців лише зростатиме

    Кабінет міністрів оприлюднив прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки. Згідно з прогнозами уряду в 2024 році середня зарплата досягне 19 тисяч гривень.

    Постанову від 31 травня 2021 року № 586 опубліковано на урядовому порталі.

    Документом передбачено, що середньомісячна заробітна плата працівників складе: у 2022 році – 15 258 гривень, у 2023 році – 17 159 гривень, у 2024 році – 19 063 гривень.

    Очікується, що номінальна зарплата, скоригована на індекс споживчих цін, зросте у 2022 році на 4,4%, у 2023 році – на 6,1%, у 2024 році – на 5,6%.

    При цьому уряд вважає, що продуктивність праці українців зросте у 2022 році на 1,7%, у 2023 році – на 2,3% гривень, у 2024 році – на 2,5%.


    Нагадаємо, згідно з чинним прогнозом уряду, середньомісячна заробітна плата у 2021 році складе 13 632 гривень.

    Разом з тим депутати від партії «Слуга народу» пропонують зменшити мінімальну зарплату, до парламенту внесений законопроєкт. Нині мінімальна зарплата становить 6000 з наступним підвищенням до кінця року до 6500 грн, як це визначено законом «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

    Поки відомо, що зарплати українців перерахують: в уряді назвали дати та нові суми.

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    Теги: економіка тарифи податки зарплата бюджет бізнес українці робота уряд
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    Зарплата українців у найближчі три роки зросте: уряд оприлюднив прогноз