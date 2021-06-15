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    Рада зробила крок до зміни процедури відбору прокурорів

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    Терміни підготовки прокурорів хочуть скоротити і ввести дві стадії - Рада зробила крок до зміни процедури відбору прокурорів

    Терміни підготовки прокурорів хочуть скоротити і ввести дві стадії

    Документ передбачає скасування вимоги до кандидатів на посаду прокурора обов’язково мати дворічний стаж роботи в галузі права

    Верховна Рада планує спростити відбір кандидатів на посаду прокурора. Відповідний законопроєкт за номером №5158 ухвалили народні депутати під час голосування 15 червня. «За» новий законопроєкт проголосували 276 народних депутатів.

    Документ передбачає скасування вимоги до кандидатів на посаду прокурора обов’язково мати дворічний стаж роботи в галузі права. Кандидати отримають можливість за бажанням стажуватися в прокуратурі, щоб отримати стаж для призначення на посаду прокурора окружної прокуратури.

    Нові вимоги допоможуть знизити навантаження на прокурорів, на стажистів можна буде перевести нескладні кримінальні виробництва та інші незначні справи.

    У законопроєкті передбачено формування посад прокурорів-стажистів за рахунок вакантних або тимчасово вакантних посад прокурорів окружних прокуратур. Виплата зарплати відбуватиметься за рахунок економії фонду зарплати, тому додаткових витрат бюджетних коштів не буде.

    Пропонується внести зміни в спецпідготовку прокурорів, терміни підготовки хочуть скоротити і ввести дві стадії. Первинна – вивчення основ організації роботи в прокуратурі і правил прокурорської етики в тренінговому центрі прокурорів. Вторинна – це стажування на посаді прокурора-стажиста.

    Кандидата на посаду прокурора-стажиста призначатимуть на конкурсній основі відповідно до отриманого на кваліфікаційному іспиті рейтингу.

    У документі також прописані повноваження прокурора-стажиста. Він не може працювати на посаді старшого прокурора групи прокурорів, виконувати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тяжкі та особливо тяжкі злочини, виконувати роботу в Офісі генпрокурора, обласній прокуратурі.

    До слова, також Рада підтримала реструктуризацію боргів за газ.

    Теги: прокуратура Верховна Рада реформа Офіс Генерального прокурора закон прокурор робота стаж
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    Рада зробила крок до зміни процедури відбору прокурорів