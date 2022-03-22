Лукашенко знову обдурив Путіна
Лукашенко може розпочати «чистку» свого оточення від агентів Путіна
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Лукашенко, на встрече в Кремле, давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта.
Именно поэтому на днях из Киева было полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси.
Путин в бешенстве!
Задача, которая была поставлена Лукашенко – это массированное наступление на Львов через Волынь с целью перерезать все дороги ведущие в ЕС и по которым в Украину идёт поставка оружия из США, Британии, стран ЕС.
Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиардов долларов, который включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов Javelin, что больше, чем количество всех танков, САУ и Бронемашин в армии вторжения РФ.
В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путем переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси.
В интересах Украины, чтоб такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжать тянуть резину и не вторгался в Украину.
Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать «чистку» своего окружения от агентов Путина.
Помните у Бориса Акунина в «Статском Советнике» была загадочная метка которую оставляли эсеры на месте совершенных ими терактов – «СДД».
Она означала – «Сожрите друг друга».
Чего мы с Вами и желаем подонкам Путину и Лукашенко.
Джерело: блог Антона Геращенко