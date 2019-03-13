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    Уряд затвердив передислокацію військових частин Повітряних сил

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    <span>Військові частини Повітряних сил ЗСУ будуть передислоковано&nbsp;</span> - Уряд затвердив передислокацію військових частин Повітряних сил
    Військові частини Повітряних сил ЗСУ будуть передислоковано 

    Бойові спроможності Повітряних Сил будуть значно розширено - впевнені у Кабміні

    Уряд затвердив передислокацію військових частин Повітряних сил ЗСУ, що покращить протиповітряну оборону держави.

    Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

    «Урядом зроблено черговий важливий крок щодо забезпечення ефективної протиповітряної оборони України з метою підвищення обороноздатності держави — прийнято розпорядження про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних сил Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

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    Як зазначається, відповідне Розпорядження «Про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних сил Збройних сил України» було прийнято нещодавно під час засідання Кабміну.

    Його реалізація розширить бойові спроможності Повітряних Сил ЗСУ в загальній системі протиповітряної оборони держави, вважають в Міноборони.

    Нагадаємо, згідно з текстом розпорядженням, загалом йдеться про переміщення шести військових частин або підрозділів.

    Раніше повідомлялося, що уряд схвалив передислокацію деяких військових частин

    Слід зазначити також, що у Генштабі заявили, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права

    Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

    Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

    Також з 1 по 8 березня у Чорному морі відбулись масштабні навчання НАТО Poseidon 19У навчаннях взяли участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

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