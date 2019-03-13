Уряд затвердив передислокацію військових частин Повітряних сил



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Військові частини Повітряних сил ЗСУ будуть передислоковано

Бойові спроможності Повітряних Сил будуть значно розширено - впевнені у Кабміні

Уряд затвердив передислокацію військових частин Повітряних сил ЗСУ, що покращить протиповітряну оборону держави.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

«Урядом зроблено черговий важливий крок щодо забезпечення ефективної протиповітряної оборони України з метою підвищення обороноздатності держави — прийнято розпорядження про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних сил Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, відповідне Розпорядження «Про передислокацію військових частин (підрозділів) Повітряних сил Збройних сил України» було прийнято нещодавно під час засідання Кабміну.

Його реалізація розширить бойові спроможності Повітряних Сил ЗСУ в загальній системі протиповітряної оборони держави, вважають в Міноборони. Нагадаємо, згідно з текстом розпорядженням, загалом йдеться про переміщення шести військових частин або підрозділів. Раніше повідомлялося, що уряд схвалив передислокацію деяких військових частин.

Слід зазначити також, що у Генштабі заявили, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права.

Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

Також з 1 по 8 березня у Чорному морі відбулись масштабні навчання НАТО Poseidon 19. У навчаннях взяли участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.