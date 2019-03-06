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    Уряд схвалив передислокацію деяких військових частин

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    Деякі військові частини змінять місце&nbsp;дислокації - Уряд схвалив передислокацію деяких військових частин
    Деякі військові частини змінять місце дислокації

    Три військові частини будуть передислоковані

    Кабінет міністрів України підтримав передислокацію  військової частини А1659 з Маріуполя Донецької області

    «Погодитися з пропозицією міністерства оборони щодо передислокації військової частини А1659 з військового містечка у Маріуполі до військового містечка у м. Золотоноша Черкаської області. зенітного ракетного дивізіону військової частини А2800 з селища Радісне до села Нерубайське Біляївського району Одеської області; військової частини АЗ737 з Мукачева до села Павшино Мукачівського району Закарпатської області....», - сказано у документі.

    Слід зазначити також, що у Генштабі заявили, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права

    Напередодні командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки. При цьому він згадав про постачання в Україну протитанкових ракетних комплексів Javelin і зазначив, що українські військові, на його думку, зуміли добре відпрацювати навички їх застосування.

    Нагадаємо, що наприкінці лютого прикордонники почали встановлювати радіолокаційні комплекси на узбережжі Азова. У цьому році прикордонники здійснили більше 30 виходів у море, оглянули 20 суден, відпрацювали близько 10 бойових вправ і понад 60 тактичних завдань.

    Також з 1 по 8 березня у Чорному морі проходять масштабні навчання НАТО Poseidon 19У навчаннях візьмуть участь 10 румунських кораблів, чотири кораблі зі складу з'єднання другої постійної військово-морської протимінної групи НАТО (SNMCMG2), а також два швидкохідні катери для водолазів.

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