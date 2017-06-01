Уряд зняв обмеження на отримання землі учасниками АТО

Станом на 3 січня військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. гектарів

Кабінет міністрів України на засіданні зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру. [READ_MORE] Постановою «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського



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Станом на 3 січня військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. гектарів

Кабінет міністрів України на засіданні зняв обмеження на отримання землі учасникам АТО. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Постановою «Про внесення змін до Стратегії удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними» закріплюється першочерговість забезпечення земельними ділянками учасників антитерористичної операції незалежно від площі земельних ділянок, право оренди на які було продано. Постанова набуде чинності після її опублікування.

Відзначено, що зараз встановлений паритет: безоплатно може бути передано не більше 25% від площі ділянок, реалізованих на відкритих торгах за попередній звітний період.

З моменту запровадження ініціативи щодо забезпечення землею в липні 2014 року і станом на початок 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 187 тисяч заяв на отримання ділянок. За результатами розгляду звернень землевпорядники надали військовикам 135 030 дозволів на розроблення проектів землеустрою для відведення землі, що становить 72% від кількості поданих заяв. Станом на 03.01.2018 військовослужбовці оформили у власність понад 90 378 земельних ділянок площею 117,28 тис. гектарів.

За період з 7 червня 2017 року до початку 2018 року учасники АТО подали до органів Держгеокадастру понад 24 тис. заяви на отримання земельних ділянок, з яких було задоволено 6 632 заяви на виділення земельних ділянок загальною площею 8,32 тис. гектарів, що становить 27% від кількості поданих заяв.