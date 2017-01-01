Рада продовжила мораторій на продаж землі

Мораторій продовжено на рік

Верховна Рада України підтримала законопроект про продовження мораторію на продаж землі. За відповідний проект закону проголосували 236 народних депутатів. Результати голосування за мораторій на продаж землі Законопроект пропонує продовжити мораторій на продаж землі до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель



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Мораторій продовжено на рік

Верховна Рада України підтримала законопроект про продовження мораторію на продаж землі. За відповідний проект закону проголосували 236 народних депутатів.

Результати голосування за мораторій на продаж землі

Законопроект пропонує продовжити мораторій на продаж землі до моменту врегулювання на законодавчому рівні процедури обороту земель сільгосппризначення і розробки необхідних нормативно-правових актів, але не раніше 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося, 5 грудня Аграрний комітет Верховної Ради підтримав мораторій на продаж землі до 2019 року.

Сьогодні вранці спікер Верховної Ради Андрій Парубій прогнозував, що Рада підтримає продовження мораторію на продаж землі.