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    Уряду Швеції винесли вотум недовіри

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    Уряду Швеції винесли вотум недовіри

    Формування нового уряду під питанням

    Уряд прем’єр-міністра Швеції Стефана Левена отримав вотум недовіри в рамках обов’язкового голосування в парламенті країни у вівторок.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Проте відкритим залишається питання щодо формування нового уряду. Це спричинено тим, що за результатами загальнонаціональних виборів до Риксдагу 9 вересня, коаліція лівоцентричних партій отримала 144 депутатських мандати.

    В той же час правоцентрична коаліція Альянс отримала 143 місця в парламенті.

    Вирішальною може виявитися позиція антиіммігранської партії Шведські демократи, які отримали на виборах 62 мандати, і голосували сьогодні за відставку уряду Стефана Левена. Проте наразі немає ясності, чи підтримає ця політична сила коаліцію правоцентричних Альянс.

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