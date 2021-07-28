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    Успіх у Байройті. Диригентка подякувала іспанському виданню за визнання

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    Оксана Линів відобразила нове оригінальне прочитання твору - Успіх у Байройті. Диригентка подякувала іспанському виданню за визнання
    Оксана Линів відобразила нове оригінальне прочитання твору
    Фото з відкритих джерел

    Успіх у оркестровій ямі Байройта означає професійне освячення

    Нещодавно українська диригентка Оксана Линів зірвала овації на відомому фестивалі у Німеччині. А нещодавно вона подякувала іспанському виданню «Lavanguardia» за визнання.

    Видання відзначило те, що Линів стала першою жінкою за 145 років фестивалю, яка продиригувала там оперою.

    «Історично Байройтський Фестиваль має тісний взаємозв'язок з владою жінки. З восьми представників родини Вагнерів, які керували нею з часу її відкриття 1876 року, чотири були жінками: Козіма Ліст, Вініфред Вагнер, Єва Вагнер-Паск’є та Катаріна Вагнер. Перші дві, тому що вони були вдовами Ріхарда Вагнера та його сина Зігфріда, і дві останні, тому що вони були правнучками композитора, який, серед іншого, здійснив революцію в оперному жанрі, обравши жіночу постать як головний герой і викупителя більшості його опер», йдеться в статті.

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    Автор статті додав, що хто б міг подумати, що майже через півтора століття, з прем’єрою нової постановки «Голландець», жінку можна буде побачити на подіумі фестивалю.

    «Успіх у оркестровій ямі Байройта означає професійне освячення, і 43-річна Оксана Линів досягла цього завдяки свіжому, оригінальному та чутливому прочитанню, яке отримало одностайне схвалення у театрі Вагнера», влучно завершив автор.

    Раніше повідомляли про те, що українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром, за 145-річну історію оперного фестивалю у німецькому Байройті.

    Додамо, що після дворічної перерви у Львові відбувся фестиваль джазової музики – «Leopolis Jazz Fest». Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.

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    Теги: Німеччина музика Україна
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    Успіх у Байройті. Диригентка подякувала іспанському виданню за визнання