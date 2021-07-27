Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)

Через пандемію коронавірусу в 2020 році церемонію нагородження WAF скасували

Всесвітній архітектурний фестиваль оприлюднив шорт-лист найкращих нових будівель і ландшафтних дизайнів із різних країн. Про це інформує CNN.

Через пандемію коронавірусу в 2020 році церемонію нагородження WAF скасували. Тож цього року журі розгляне архітектурні проєкти, завершені в період з 2019 по 2021 рік.

У грудні в Лісабоні (Португалія) понад сто суддів зберуться на фестивалі, аби визначити переможців.

Додамо, що відомий києвознавець Антон Короб показав інтер’єр вестибюлю та парадних сходів колишнього прибуткового будинку Йосипа (Юзефа)-Богдана Гарлінського, 1907-1908.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві.

13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.