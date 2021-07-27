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    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)

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    Понад сто суддів обиратимуть найкращі архітектурні зразки - Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Понад сто суддів обиратимуть найкращі архітектурні зразки
    Фото з відкритих джерел

    Через пандемію коронавірусу в 2020 році церемонію нагородження WAF скасували

    Всесвітній архітектурний фестиваль оприлюднив шорт-лист найкращих нових будівель і ландшафтних дизайнів із різних країн. Про це інформує CNN.

    Через пандемію коронавірусу в 2020 році церемонію нагородження WAF скасували. Тож цього року журі розгляне архітектурні проєкти, завершені в період з 2019 по 2021 рік.

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    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)
    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)

    У грудні в Лісабоні (Португалія) понад сто суддів зберуться на фестивалі, аби визначити переможців.

    Додамо, що відомий києвознавець Антон Короб показав інтер’єр вестибюлю та парадних сходів колишнього прибуткового будинку Йосипа (Юзефа)-Богдана Гарлінського, 1907-1908.

    Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Офісу генерального прокурора про зобов’язання укласти охоронний договір та привести до належного стану пам’ятку національного значення – будинок всесвітньо відомого авіаконструктора І. Сікорського по вул. Ярославів Вал у Києві.

    13 травня 2021 року Київська міська рада звернулась до уряду про передачу будинку Сікорського в комунальну власність міста.

    Водночас США готові профінансувати відновлення садиби авіаконструктора Ігоря Сікорського на вул. Ярославів Вал, 15Б у Києві, якщо Міністерство оборони України ухвалить рішення про початок реконструкції.

    Теги: Португалія фестиваль архітектура
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    Всесвітній фестиваль архітектури вражає видовищними проєктами (фото)