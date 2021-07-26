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    «Українські жінки рулять». Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото)

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    Оксана Линів відкривала фестиваль прем'єрою &laquo;Летючого голландця&raquo; Ріхарда Вагнера - «Українські жінки рулять». Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото)
    Оксана Линів відкривала фестиваль прем'єрою «Летючого голландця» Ріхарда Вагнера
    Фото з відкритих джерел

    Виступ у Байройті завершився тривалими оваціями

    Нещодавно відбувся масштабний захід у Німеччині – Байройтський фестиваль. Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром, за 145-річну історію оперного фестивалю у німецькому Байройті.

    «Українські жінки рулять!» написала журналістка Ірина Ванникова на сторінці у Facebook.

    Линів на відкритті фестивалю
    Линів на відкритті фестивалю

    Вона уточнила, що в неділю, 25 липня, Оксана Линів відкривала фестиваль прем'єрою «Летючого голландця» Ріхарда Вагнера.

    Сама диригентка розповіла, що цей виступ завершився оваціями публіки.

    Відомо, що серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель зі своїм чоловіком. Меркель висловила своє щире захоплення, лаконічно зазначивши: «Нарешті!».

    Додамо, що після дворічної перерви у Львові відбувся фестиваль джазової музики – «Leopolis Jazz Fest». Організатори цього року вирішили його таки провести, але дотримуючись відповідних заходів безпеки.

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    Теги: Німеччина музика фестиваль
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    «Українські жінки рулять». Оксана Линів з оркестром зірвала овації у Байройті (фото)