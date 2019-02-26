В адміністрації Трампа хочуть і далі збільшувати бюджет Пентагону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вашингтон у 2020 році хоче збільшити витрати на оборону

Плани виділити 750 млрд. доларів на оборону у наступному році можуть викликати протиріччя

Адміністрація Дональда Трампа і далі має наміри збільшувати витрати на оборону. В 2020 році бюджет Пентагону може скласти до 750 млрд. доларів. Про це пише ресурс Military Times.

Для цього було вирішено застосувати механізм Фонду для ведення операцій за кордоном (OCO) для обходу обмежень, які наклав Акт по контролю над бюджетом 2011 року. Як наслідок основний бюджет Пентагону складатиме 576 млрд. доларів, а бюджет Фонду для ведення операцій за кордоном 174 млрд. доларів. Наявність такого плану офіційно підтвердив виконувач обов’язків керівника Офісу управління і бюджету Рассел Вут.

Проти цієї ініціативи вже виступили представники Демократичної партії в Конгресі Адам Сміт і Джон Ярмут. Вони вважають, що адміністрація Трампа має не збільшувати, а зменшувати бюджет Фонду для ведення операцій за кордоном.

На сьогодні бюджет цього фонду складає 69 млрд. доларів. На думку Сміта і Ярмута відповідна ініціатива має приховати від громадян США реальні витрати на оборону. Додаткові кошти, як зазначили конгресмени, можна було б спрямувати в Міністерство внутрішньодержавної безпеки чи Державний департамент.