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    В аеропорті Астани затримали чоловіка, який збирався перевезти до Києва зміїну отруту

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    Гюрза - В аеропорті Астани затримали чоловіка, який збирався перевезти до Києва зміїну отруту
    Гюрза
    Фото з відкритих джерел

    64 ампули із зміїною отрутою могли потрапити до України

    В аеропорту Астани затриманий 59-річний чоловік з ампулами отрути гюрзи, повідомила прес-служба Прикордонної служби Казахстану, яку цитує інформагентство «Інтерфакс».

    Згідно з інформацією прес-служби, у пасажира рейсу сполученням Астана-Київ виявлені 64 ампули з отрутою. Про мету чоловіка перевезти зміїну отруту до України наразі не повідомляється. Отрута гюрзи має сильну гемолітичну дію і за токсичністю поступається тільки отруті кобри.

    Як повідомляв «Главком», влітку цього року на Львівщині активізувались отруйні змії: четверо постраждалих

     

    отруєння
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