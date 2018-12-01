В аеропорті Астани затримали чоловіка, який збирався перевезти до Києва зміїну отруту



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Гюрза Фото з відкритих джерел

64 ампули із зміїною отрутою могли потрапити до України

В аеропорту Астани затриманий 59-річний чоловік з ампулами отрути гюрзи, повідомила прес-служба Прикордонної служби Казахстану, яку цитує інформагентство «Інтерфакс».

Згідно з інформацією прес-служби, у пасажира рейсу сполученням Астана-Київ виявлені 64 ампули з отрутою. Про мету чоловіка перевезти зміїну отруту до України наразі не повідомляється. Отрута гюрзи має сильну гемолітичну дію і за токсичністю поступається тільки отруті кобри.

Як повідомляв «Главком», влітку цього року на Львівщині активізувались отруйні змії: четверо постраждалих