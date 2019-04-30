В аеропорту «Бориспіль» карту України показали без Криму



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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролику із зображенням України без Криму

Вчора, 29 квітня, до поліції звернувся пасажир аеропорту «Бориспіль» який повідомив, що у приміщенні транслюють відеоролик, в якому Україна відображена без АР Крим, повідомили в департаменті комунікації Національної поліції України.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролику із зображенням України без Криму.

«За цим фактом слідчим відділом відділення аеропорту «Бориспіль» було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України», - повідомили в департаменті.

Додамо, що злочинцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.

«Поліцейські документують факт розповсюдження незаконного відеоконтенту та опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували та надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист з пропозицію про розміщення відеоконтенту надійшов до підприємства з Міністерства інформаційної політики», - додали в Нацполіції.

Наразі встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дій. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили та створили даний відеопродукт.