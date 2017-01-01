В аеропорту «Бориспіль» затримали відому журналістку-розслідувачку

Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик

Спікерку Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів Карол Кербаг затримали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє Інститут розвитку регіональної преси України. «Ні їй, ні нам нічого не пояснюють в Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України! Документи, запрошення



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Аеропорт «Бориспіль»

Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик

Спікерку Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів Карол Кербаг затримали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Про це повідомляє Інститут розвитку регіональної преси України.

«Ні їй, ні нам нічого не пояснюють в Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України! Документи, запрошення – все впорядку! Її участь у конференції під загрозою – Карол можуть депортувати!», - йдеться у повідомленні.

На конференції Карол Кербаг (Carole Kerbage) повинна була розповісти про роботу з відкритими даними у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик (American University of Beirut), регіональна редакторка Організації арабських журналістів-розслідувачів (ARIJ) в країнах Близького Сходу та Північної Африки.

У 2009 році відзначена національною премією Свободи Преси імені Саміра Кассіра за кращу статтю-розслідування.