  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В аеропорту «Бориспіль» затримали відому журналістку-розслідувачку

    Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик
    Спікерку Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів Карол Кербаг затримали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль». Про це повідомляє Інститут розвитку регіональної преси України. «Ні їй, ні нам нічого не пояснюють в Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України! Документи, запрошення
    • Сьогодні, 04:54
    • Розсилка
    Аеропорт&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;
    Аеропорт «Бориспіль»

    Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик

    Спікерку Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів Карол Кербаг затримали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

    Про це повідомляє Інститут розвитку регіональної преси України.

    «Ні їй, ні нам нічого не пояснюють в Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України! Документи, запрошення – все впорядку! Її участь у конференції під загрозою – Карол можуть депортувати!», - йдеться у повідомленні.

    На конференції Карол Кербаг (Carole Kerbage) повинна була розповісти про роботу з відкритими даними у країнах Близького Сходу та Північної Африки.

    Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик (American University of Beirut), регіональна редакторка Організації арабських журналістів-розслідувачів (ARIJ) в країнах Близького Сходу та Північної Африки.

    У 2009 році відзначена національною премією Свободи Преси імені Саміра Кассіра за кращу статтю-розслідування.

    ЗМІ Держприкордонслужба Аеропорт Бориспіль документи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ