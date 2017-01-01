В аеропорту «Бориспіль» затримали відому журналістку-розслідувачку
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Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик
Спікерку Всеукраїнської конференції журналістів-розслідувачів Карол Кербаг затримали у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».
Про це повідомляє Інститут розвитку регіональної преси України.
«Ні їй, ні нам нічого не пояснюють в Державній міграційній службі України та Державній прикордонній службі України! Документи, запрошення – все впорядку! Її участь у конференції під загрозою – Карол можуть депортувати!», - йдеться у повідомленні.
На конференції Карол Кербаг (Carole Kerbage) повинна була розповісти про роботу з відкритими даними у країнах Близького Сходу та Північної Африки.
Карол Кербаг – ліванська журналістка (Assafir Newspaper) та консультант-аналітик (American University of Beirut), регіональна редакторка Організації арабських журналістів-розслідувачів (ARIJ) в країнах Близького Сходу та Північної Африки.
У 2009 році відзначена національною премією Свободи Преси імені Саміра Кассіра за кращу статтю-розслідування.