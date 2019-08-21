В аеропорту Херсона затримали росіянина, якого шукав Інтерпол



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Росіянина розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками

В аеропорту «Херсон» прикордонники виявили росіянина, якого розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками.

Про це повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону - начальник пресслужби Іван Шевцов.

«Сьогодні в пункті пропуску для авіаційного сполучення «Херсон» під час оформлення авіарейсу «Херсон-Стамбул» прикордонники виявили громадянина Російської Федерації, який у відповідності до бази даних Інтерполу перебуває у міжнародному розшуку», - повідомив Шевцов.

Як з’ясувалось, росіянина розшукують правоохоронні органи Бельгії за торгівлю наркотиками.

Злочинця прикордонники затримали та встановленим порядком передали представникам Національної поліції.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала контрабандиста, який возив кокаїн з Європи. Зазначається, що зловмисник ввозив наркотичні засоби, приховуючи їх у технічних порожнинах автомобіля, та реалізовував через розгалужену мережу дилерів у різних регіонах України.