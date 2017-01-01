В аеропорту Львова скасували деякі рейси

Відбулись зміни у курсуванні літаків сполученням Київ-Львів та Варшава-Львів

У зв’язку із погодними умовами у аеропорту «Львів» учора-сьогодні сталися зміни у розкладі рейсів. Про це повідомили в аеропорту, пише УНН. «Через несприятливі метеоумови та за рішенням екіпажу повітряного судна авіакомпанії LOT Polish Airlines, літак, що мав прибути у Львів



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Відбулись зміни у курсуванні літаків сполученням Київ-Львів та Варшава-Львів

У зв’язку із погодними умовами у аеропорту «Львів» учора-сьогодні сталися зміни у розкладі рейсів. Про це повідомили в аеропорту, пише УНН.

«Через несприятливі метеоумови та за рішенням екіпажу повітряного судна авіакомпанії LOT Polish Airlines, літак, що мав прибути у Львів вчора о 00:50 рейсом LO757, не вилетів з Варшави. Відповідно, рейс LO758 авіакомпанії LOT Polish Airlines, час відправлення зі Львова 06:25 (сьогодні), скасовано. Частині пасажирів рейсу перебронювали квитки на Київ, решті — на наступні рейси зі Львова у Варшаву за розкладом», — повідомили в аеропорту.

Окрім того, відбулись зміни у курсуванні літаків сполученням Київ-Львів.

«Також був перенаправлений у Бориспіль рейс №PS 033 Київ (Бориспіль) — Львів авіакомпанії МАУ, що мав прибути вчора за розкладом о 20:40 у Львів, був перенаправлений у Бориспіль. Також рейс №PS 034 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення 07:00 авіакомпанії МАУ буде об’єднаний з рейсом №PS 036 Львів-Київ (Бориспіль), час відправлення якого 11:30. Оскільки рейс №PS 036 затримується з Борисполя, відправлення повітряного судна зі Львова буде із затримкою (приблизно на годину). Попередньо, час відправлення зі Львова — 12:30», — розповіли в аеропорту.