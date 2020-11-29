Британські винищувачі перехопили військові літаки РФ

Російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Сполученого Королівства

Винищувачі Typhoon військово-повітряних сил Великої Британії в суботу, 28 листопада, перехопили два російський далеких патрульних протичовнових літаки Ту-142.

Про це повідомило командування Королівських ВПС.

Зазначається, що винищувачі Typhoon спрямували на перехоплення російських військових літаків, які виконували політ над Північним морем поблизу Великої Британії.

«Щоб протистояти цій провокаційній діяльності та знизити ризики, пов’язані з польотами російських військових літаків в цьому жвавому районі міжнародного повітряного простору, Typhoon ВПС Великобританії уважно стежили за діями російських військових літаків», – йдеться в повідомленні.

Королівські ВПС опублікували фотографію одного з перехоплених літаків ВМФ РФ з бортовим номером RF-34057.

Зазначається, що інші країни-члени НАТО також піднімали в повітря винищувачі сил швидкого реагування для взаємодії в стеженні за російськими військовими літаками.

Нагадаємо, у вересні британські винищувачі перехопили два російських літаки біля берегів Шотландії.