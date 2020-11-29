Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin

Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів

Українські військові провели навчання з використанням установок Javelin та Bayraktar. Глава ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під час підготовки був врахований досвід бойових дій в Нагірному Карабасі.

Участь у навчаннях взяли військові з 28-ї окремої механізована бригада імені Лицарів Зимового, повідомляє «Думская».

Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів. Окрім того, військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм.

Родзинкою навчання стало використання безпілотників «Байрактар». Вони коректували вогонь та переміщення учасників навчань.

Командування ЗСУ вже назвало ці навчання успішними.

Зазначимо, Bayraktar – оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

Javelin – ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості.

До слова, Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.