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    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin

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    <p>Військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм</p> - Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin

    Військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм

    Фото: Думська

    Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів

    Українські військові провели навчання з використанням установок Javelin та Bayraktar. Глава ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що під час підготовки був врахований досвід бойових дій в Нагірному Карабасі.

    Участь у навчаннях взяли військові з 28-ї окремої механізована бригада імені Лицарів Зимового, повідомляє «Думская».

    Головною метою маневрів було бойове злагодження підрозділів. Окрім того, військові відпрацювали залученням новітніх систем озброєння і управління боєм.

    Родзинкою навчання стало використання безпілотників «Байрактар». Вони коректували вогонь та переміщення учасників навчань.

    Командування ЗСУ вже назвало ці навчання успішними.

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    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin
    Врахували досвід Карабаху. ЗСУ провели навчання з використанням Javelin

    Зазначимо,  Bayraktar – оперативно-тактичний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.

    Javelin – ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості.

    До слова, Хомчак повідомив, коли Україна закупить турецькі безпілотники.

    Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Збройних сил України закінчили курс навчання за програмою підготовки фахівців із експлуатації БПЛА Bayraktar TB2.

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    Теги: ЗСУ військові навчання військові Україна озброєння Руслан Хомчак
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